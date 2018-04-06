Сергей Шнуров: «Пермь прекрасный город с великолепной погодой!»

5 апреля в Перми выступал Сергей Шнуров с группировкой «Ленинград». Перед началом концерта на подъезде с СК Сухарева, где проходило выступление, были пробки. Посмотреть на Ленинград приехали несколько тысяч пермяков.

После получасового разогрева на сцену вышел лидер группировки Сергей Шнуров. В белой майке и розовых шортах и предложил зрителям позаниматься спортом:

«А я буду вашим фитнес-инструктором. Поднимите руки вверх и хлопайте!»

Своё выступление питерцы начали со знаменитой «WWW Ленинград», затем спели все свои хиты: «Экспонат», «В Питере пить», «Вояж», «Не Париж», «Путина конечно жалко»

Под песни Ленинграда танцевал весь зал.

— Как вам Пермь? — спросил его в конце концерта один из зрителей первых рядов.

— А что? Пермь мне понравилась! Прекрасный горд с великолепной погодой!

И уже вечером после концерта Сергей Шнуров опубликовал несколько фото с выступления в Перми в своём Instagram.

Пермь

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 5 Апр 2018 в 11:34 PDT