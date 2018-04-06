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Сергей Шнуров: «Пермь прекрасный город с великолепной погодой!»
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Сергей Шнуров: «Пермь прекрасный город с великолепной погодой!» 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
5 апреля в Перми выступал Сергей Шнуров с группировкой «Ленинград». Перед началом концерта на подъезде с СК Сухарева, где проходило выступление, были пробки. Посмотреть на Ленинград приехали несколько тысяч пермяков.
После получасового разогрева на сцену вышел лидер группировки Сергей Шнуров. В белой майке и розовых шортах и предложил зрителям позаниматься спортом:
«А я буду вашим фитнес-инструктором. Поднимите руки вверх и хлопайте!»
Своё выступление питерцы начали со знаменитой «WWW Ленинград», затем спели все свои хиты: «Экспонат», «В Питере пить», «Вояж», «Не Париж», «Путина конечно жалко»
Под песни Ленинграда танцевал весь зал.
— Как вам Пермь? — спросил его в конце концерта один из зрителей первых рядов.
— А что? Пермь мне понравилась! Прекрасный горд с великолепной погодой!
И уже вечером после концерта Сергей Шнуров опубликовал несколько фото с выступления в Перми в своём Instagram.
Пермь
Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 5 Апр 2018 в 11:34 PDT
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