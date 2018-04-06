Восемь развлечений выходных в Перми. «Алоэвера» и «Мария Магдалина»

В эти выходные в Перми кино, отличные концерты и даже праздник ледохода. Подробнее обо всем этом и не только — в нашем дайджесте.

Пятница, 6 апреля

— Рассказ об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. Бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета. Здесь она найдет свое место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим.

Где: кинотеатры Перми. Когда: с 5 апреля. Стоимость уточняйте в кассах кинотеатров.

Восемь развлечений выходных1_2018-04-06 Суббота, 7 апреля

Праздник: Праздник ледохода (0+)

В дореволюционной России праздником ледохода отмечали приход весны. Бал начнется в 13:30. В 15:00 стартует праздник ледохода. Гостям покажут театральные миниатюры по мотивам пермских фельетонов, представление от мастеров циркового искусства. Музыканты исполнят городские романсы.

— Кроме того, на празднике будет работать ярмарка, где все желающие смогут приобрести традиционные угощения: уральские леденцы, русские крендели, имбирные пряники, — рассказали организаторы.

Где: Речной вокзал, ул. Монастырская, 2. Когда: 13:30. Стоимость: бесплатно (обучение старинным танцам — 150 рублей).

Праздник ледохода пройдет на речном вокзале

Концерт: Ральф Ребер (6+)

Ральф Ребер, Татьяна Виноходова и Зоя Каракуца исполнят романсы и фортепианные произведения Чайковского, Рахманинова и Римского-Корсакого, а также собственные сочинения немецкого пианиста и композитора Ральфа Ребера.

Где: Органный концертный зал, ул. Ленина, 51б. Когда: 19:00. Стоимость: 500-700 рублей. Подробнее: Filarmonia.online.

Ральф Ребер

Спектакль: «Нелетная погода» (12+)

— Герои пьесы в нелетную погоду оказались в одном номере отеля в ожидании рейса. Для столичной бизнес-леди Марины это повод провести еще одну ночь с любовником Артемом. Деревенскую девушку Зою ждет дома очень ревнивый муж Степан. Герои не догадываются, что эта ночь перевернет их жизни и даст ответы на вопросы: что такое настоящая любовь, как далеко может завести ревность, с чем подают женскую месть, и какое отношение к этому имеют пингвины, — рассказывают авторы спектакля.

Где: Большой зал филармонии, ул. Куйбышева, 14. Когда: 19:00. Стоимость: 800-2600 рублей. Подробнее: Filarmonia.online.

Воскресенье, 8 апреля

Концерт: «Sage» (0+)

Проекту «Sage» исполняется 10 лет.

— На счету «Sage» три студийных альбома, полтора десятка музыкальных видео, множество сольных туров и концертов, выступления на российских и международных фестивалях, уникальное звучание и неповторимый стиль, соединяющий элементы традиционного, академического и электронного направлений современной музыки.

Где: ПНДТ «Губерния», ул. Советской Армии, 4. Когда: 19:00. Стоимость: 400 рублей. Подробнее: Permdnt.ru.

Восемь развлечений выходных2_2018-04-06 Выставка: «Любить человека» (0+)

В Центральном выставочном зале открылась первая посмертная выставка художника Евгения Широкова . На выставке будут представлены произведения Евгения Широкова из нескольких коллекции: Пермской государственной художественной галереи, семьи художника, Пермского государственного института культуры и частных собраний.

— Евгений Широков — мастер незаурядных образов, точной лаконичной ситуации и той близкой, в упор, обрисовки действия, которая придает его картинам качества монументальной живописи. Будут показаны картины на самые разные темы, и натюрморты, и пейзажи, и, конечно, портреты, — рассказали в пресс-службе центрального выставочного зала.

Где: Центральный выставочный зал, Комсомольский проспект, 10. Когда: с 5 по 20 апреля, с 11:00 до 19:00 (кроме понедельника). Стоимость: 50—150 рублей. Подробнее: www.cvzperm.ru.

Одна из картин Евгения Широкова

Если вам нравится Александр Петров в роли Николая Гоголя, борющегося с нечистью, вы знаете, как провести пару свободных часов.

— Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы — Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения, — рассказывают создатели фильма.

Где: кинотеатры Перми. Когда: с 5 апреля. Стоимость уточняйте в кассах кинотеатров.

Восемь развлечений выходных3_2018-04-06 Концерт: «Алоэвера». Акустический спектакль-концерт «Про мужей и капитанов» (18+)

Приезжает группа «Алоэвера», нечастые для Перми гости.

— Мы привезем в ваш город особенный акустический концерт-спектакль. На него попадут всего 200 человек. Они услышат трубу, контрабас и историю. Про рутину и вдохновение, про обязательство и влюбленность, про быт и манящие моря. В общем, историю про себя, — обещают в «Алоэвера».

Где: Частная филармония «Триумф», ул. Ленина, 44. Когда: 20:00. Стоимость: 700—1400 рублей. Подробнее: Aloeband.ru.

Восемь развлечений выходных4_2018-04-06 Ранее мы рассказывали о том, как в Перми отпразднуют День победы.