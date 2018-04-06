Ещё
Омский музей им. Врубеля выиграл грант на создание Центра знаний
Далее:
Читайте также:
Ещё

Омский музей им. Врубеля выиграл грант на создание Центра знаний 

АиФ-Омск 9 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Омский музей им. Врубеля выиграл грант на создание Центра знаний. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда В. Потанина.
Фонд Потанина подвёл итоги конкурса на поддержку Центров знаний по целевым капиталам в рамках благотворительной программы Фонда «Эффективная филантропия». В пятёрку победителей конкурса вошёл и омский музей им. М. А. Врубеля.
Омскому музею в течение трёх лет необходимо будет создать Центр знаний. На эти цели учреждение в лице го замдиректора по развитию Алексея Матвеева получит до 5 млн рублей.
Отметим, что всего в конкурсе участвовали более 250 организаций, оджнако по итогам экспертизы к участию допустили только 33 заявки. Среди конкурсантов — университеты и музеи, благотворительные фонды и правозащитные организации, НКО, работающие в самых разных сферах деятельности.
«Мы рады, что наш пилотный проект вызвал живой интерес у специалистов, работающих с эндаументами. Это подтверждает, что сообщество стало достаточно зрелым, чтобы сформировать запрос на широкую экспертизу и практическую информацию о технологиях работы с целевыми капиталами. Новые центры помогут создавать новые эндаументы и развивать уже существующие, формировать горизонтальные и межсекторные связи, делать более профессиональной работу всей сферы целевых капиталов», — отметила генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева.
АиФ-Омск: последние новости
Омский русский народный хор даст концерты в районах Омской области Звёзды ТНТ выступят на стендап-шоу в Омске Спектакль омской драмы «Жизнь» покажут в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием67
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?5
Как выглядели супермодели в 1950-е годы
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение