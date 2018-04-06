Омский музей им. Врубеля выиграл грант на создание Центра знаний

Омский музей им. Врубеля выиграл грант на создание Центра знаний. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда В. Потанина.

Фонд Потанина подвёл итоги конкурса на поддержку Центров знаний по целевым капиталам в рамках благотворительной программы Фонда «Эффективная филантропия». В пятёрку победителей конкурса вошёл и омский музей им. М. А. Врубеля.

Омскому музею в течение трёх лет необходимо будет создать Центр знаний. На эти цели учреждение в лице го замдиректора по развитию Алексея Матвеева получит до 5 млн рублей.

Отметим, что всего в конкурсе участвовали более 250 организаций, оджнако по итогам экспертизы к участию допустили только 33 заявки. Среди конкурсантов — университеты и музеи, благотворительные фонды и правозащитные организации, НКО, работающие в самых разных сферах деятельности.

«Мы рады, что наш пилотный проект вызвал живой интерес у специалистов, работающих с эндаументами. Это подтверждает, что сообщество стало достаточно зрелым, чтобы сформировать запрос на широкую экспертизу и практическую информацию о технологиях работы с целевыми капиталами. Новые центры помогут создавать новые эндаументы и развивать уже существующие, формировать горизонтальные и межсекторные связи, делать более профессиональной работу всей сферы целевых капиталов», — отметила генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева.