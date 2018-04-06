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Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника
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Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника
ТАСС
1 час назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Благовещение — один из самых главных и радостных праздников в православном календаре. В этом году день благой вести выпадает на Седмицу — 4-ю неделю Великого поста. Рассказываем об истории праздника и о том, как его провести.
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