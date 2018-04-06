Краснодарцев пригласили на кастинг программы «Я стесняюсь своего тела»

«Если вам стыдно идти к врачу, если вы считаете, что ваша болезнь — настоящая аномалия, если вам постоянно приходится прятать ее от окружающих и вы не знаете, что делать, заполните анкету на сайте канала „Ю“. Не упустите свой шанс на новую счастливую и здоровую жизнь. Анкеты принимаются только от граждан Российской Федерации, достигших 18 лет», — рассказывают представители телеканала «Ю».

По словам организаторов, команда лучших врачей России абсолютно бесплатно возьмется за решение проблем героев проекта.