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Краснодарцев пригласили на кастинг программы «Я стесняюсь своего тела»
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Краснодарцев пригласили на кастинг программы «Я стесняюсь своего тела» 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
«Если вам стыдно идти к врачу, если вы считаете, что ваша болезнь — настоящая аномалия, если вам постоянно приходится прятать ее от окружающих и вы не знаете, что делать, заполните анкету на сайте канала „Ю“. Не упустите свой шанс на новую счастливую и здоровую жизнь. Анкеты принимаются только от граждан Российской Федерации, достигших 18 лет», — рассказывают представители телеканала «Ю».
По словам организаторов, команда лучших врачей России абсолютно бесплатно возьмется за решение проблем героев проекта.
АиФ — Юг: последние новости
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