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Челябинцы возмущены, зачем власти закрасили арт-объект серой краской
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Челябинцы возмущены, зачем власти закрасили арт-объект серой краской 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жители Челябинска в социальных сетях возмущаются, зачем чиновники закрасили необычный объект в центре города серой краской, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Речь идёт о трансформаторном ящике по улице Труда. Напомним, по инициативе горожан в прошлом году изуродованные незаконной рекламой и ржавчиной электрощитки в Челябинске были разукрашены оригинальными граффити. Рисунки для будок были подобраны таким образом, чтобы отразить дух и смысл прилегающей территории. Так, например, около филармонии нарисовали пианино, а возле театра — балерину.
А на монтажном ящике недалеко от дворца спорта «Юность» был скворечник с птицей. И вот один из жителей города заметил, что рисунок полностью закрасили серой краской. Причём, судя по всему, сделали это не уличные вандалы, а чиновники.
«Прошлой осенью мы раскрашивали электроящики. Получили разрешения от «Ростелекома» и ГАИ, администрация района дала добро, челябинцы скинулись деньгами. Мы зачищали, грунтовали, раскрашивали и укрывали специальным антивандальным лаком, на который плохо клеятся объявления. И вот в преддверии чемпионата мира администрация города решила исправить ситуацию с внешним видом города — очистить всё от объявлений и грязи. Дала задание кому-то, и этот кто-то разбрызгал серой краски по городу», — написал челябинский урбанист Лев Владов.
Это известие очень расстроило горожан. Жители отмечают в социальных сетях, что такое серое однообразие — безобразно.
«Самое печальное, что администрация не убирает срамоту, типа киосков или рекламы, а искусство подчищает. Вот в Екатеринбурге — кругом граффити, рисунки, никто не закрашивает», — возмущается Сергей Каргин.
Напомним, что в начале недели мэр Челябинска Евгений Тефтелев дал поручение оперативно очистить город от мусора в преддверии чемпионатов мира по танцам и хоккею.
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