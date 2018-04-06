Птичку жалко: коммунальщики закрасили серой краской арт-объект в центре Челябинска

Челябинские урбанисты опасаются, что сотрудники коммунальных служб уничтожат все картины, созданные летом прошлого года на монтажных коробах города. Одну из них — скворечник с пёстрой птицей — закрасили серой краской.

— Проходил по улице Труда, не знаю, давно ли это сделали, но замазали один монтажный ящик с птицей, — рассказал Владимир Шахбанов в сообществе «Челябинский урбанист».

Красоту вновь спрятали под серой краской

В соцсетях идёт бурное обсуждение этого ремонта.

— Самое печальное, что администрация не убирает срамоту типа киосков или рекламы, а искусство подчищает, — написал Сергей Каргин . — Ни в одном городе, мне кажется, нет такого абсурда. Взять Екатеринбург — кругом граффити, рисунки, никто их не закрашивает.

— Во всём мире граффити — это местная гордость, места для посещения туристами, — указывает Дарья Владимировна. — Там художников ещё и нанимают специально, им платят. А в России закрашивают…

Кто и по чьему указанию так закрасил трансформаторный ящик, в пресс-службе городской администрации пообещали сообщить позднее. На момент публикации материала ответ ещё не пришёл.

Старые и обшарпанные трансформаторные ящики, которые можно встретить на каждой улице Челябинска, превратили в арт-объекты к сентябрю прошлого года. При этом рисунки каким-либо образом связаны с тем местом, где установлена будка. Городские власти пошли навстречу и разрешили активным челябинцам расписать объекты. Предложить свои эскизы мог любой желающий, для этого в социальных сетях создали специальное сообщество.