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Кировские чиновники растратили миллионы, выделенные на питание детей
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Кировские чиновники растратили миллионы, выделенные на питание детей 

pasmi.ru 29 минут назад
В администрации Кирова 5 апреля прошли обыски по делу о нецелевом расходовании бюджетных денежных средств в особо крупном размере.
Растраченное питание
По версии следствия, неустановленные должностные лица в период времени с 2015 по 2016 год осуществили расходование бюджетных средств, предназначенных для оказания муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях города Кирова, на цели, не соответствующие условиям их получения, то есть те, которые не определенны бюджетным законодательством России. Предварительный ущерб бюджету Кирова составил не менее 9 млн рублей.
Ранее в средствах массовой информации были опубликованы сведения о том, что ряд муниципальных казенных учреждений не довел до потребителей в полном объеме денежные средства, выделенные в 2015-2016 годах на питание и содержание детей в дошкольных детских учреждениях, что повлекло несоответствие питания детей нормам по калорийности, повторяемости блюд и витаминизации, сообщает СК.
«В рамках расследования уголовного дела в городском департаменте образования, а также в Центре ресурсного обеспечения проведены обыски с целью обнаружения документов, в том числе на электронных носителях, содержащих сведения о совершенном преступлении», — цитирует сообщение СУ СКР по Кировской области РИА «Новости».
Также следователи провели обыски в МКУ «Комбинат продовольственного и социального питания», а также в МКУ «Централизованная бухгалтерия». В ходе обысков изъята необходимая документация, на основе которой назначена судебная бухгалтерская экспертиза.
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