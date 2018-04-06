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Жителей Красноглинского района 9 Мая накормят 2500 порциями каши
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Жителей Красноглинского района 9 Мая накормят 2500 порциями каши 

63.ru 19 минут назад
Фото: 63.ru
В Самаре начали подготовку к празднованию Дня Победы. Администрация Красноглинского района Самары выбрала компанию, которая поможет организовать работу полевой кухни во время торжеств. Контракт выиграло ООО «Агентство рекламы и пиар».
— Основные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы, пройдут в поселке Мехзавод, Крутых Ключах (мемориал «Танк Т-34»), поселках Управленческий, Красная Глинка, Береза и Прибрежный (знак «Звезда»), — пояснили представители администрации. — Горожан будут ждать у мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны.
Гостей накормят солдатской кашей с тушенкой и хлебом. Напиток — чай с сахаром. Всего будет 2500 порций. Военный обед обойдется районному бюджету в 148750 рублей.
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