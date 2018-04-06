Жителей Красноглинского района 9 Мая накормят 2500 порциями каши

В Самаре начали подготовку к празднованию Дня Победы. Администрация Красноглинского района Самары выбрала компанию, которая поможет организовать работу полевой кухни во время торжеств. Контракт выиграло ООО «Агентство рекламы и пиар».

— Основные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы, пройдут в поселке Мехзавод, Крутых Ключах (мемориал «Танк Т-34»), поселках Управленческий, Красная Глинка, Береза и Прибрежный (знак «Звезда»), — пояснили представители администрации. — Горожан будут ждать у мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны.

Гостей накормят солдатской кашей с тушенкой и хлебом. Напиток — чай с сахаром. Всего будет 2500 порций. Военный обед обойдется районному бюджету в 148750 рублей.