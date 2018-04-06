Если бы Германия не напала бы на СССР…

А давайте пофантазируем: представим, что Гитлер в начале 1941 года оказался чуть более адекватен и — не напал на Советский Союз.

А напротив, имея пакт о ненападении и прочие экономическо-технические связи (даже Геринг учился в воронежском авиаучилище) — убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию.

Сталин, понятно, под это дело оттяпал бы себе ещё часть восточной Европы и — согласился. У них вообще больше совпадений во взглядах, чем разночтений, даже в еврейском вопросе: Гитлер хочет его окончательного решения, Сталин предлагает оставшихся сослать на Мадагаскар, пусть строят там себе свой Израиль. (Кстати, Израиль, не окружённый арабскими странами, тоже интересная тема.) В общем, договорились бы. И Англия бы капитулировала. Америка поспешила сбросить две свои бомбы на Японию, чтобы напугать Германию и СССР — и свалила: неудобно и дорого воевать через океан, баллистических ракет еще нет. СССР и Германия, впечатлённые бомбами, поспешат подписать мирный договор. Пересмотрен он будет, как только у них появятся такие же. Теперь Земля поделена двумя великими океанами и тремя супердержавами — как это сокращает количество нюансов! Мир стал бы совсем другим: Джон Леннон , родившись, стал бы подпольщиком, а не музыкантом, «Битлз» не возникли, не случилось бы музыкальной революции, рок-нролл остался сугубо местным локальным американским явлением, а его обрывки, как и обрывки джаза, изредка перелетающие через железные стены Германии и СССР, приняли бы уродливый кабацко-опереточный характер. «Flover Pover» — крохотная американская секта, о которой за океаном даже не слышали.

Но что меня интересует более всего — ужились бы эти два людоеда в одной упряжке хотя бы до физической смерти одного из них? Или бы раньше друг другу глотки перегрызли?