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Макаревич: Сталин и Гитлер — людоеды в одной упряжке
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Макаревич: Сталин и Гитлер — людоеды в одной упряжке 

РИА «ФедералПресс» 18 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Он предложил представить, что Гитлер не стал нападать на СССР, а убедил Сталина «войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию». Благодаря этому Советский Союз «оттяпал бы себе еще часть восточной Европы». После капитуляции Англии США сбросила бы две атомных бомбы на Японию. СССР и Германия подписали бы с ней мирный договор, который был бы пересмотрен после того, как у них появятся такое же оружие.
Мир стал бы совсем другим, пишет Макаревич. В частности не появилась бы группа Beatles, а Джон Леннон стал бы не музыкантом, а подпольщиком. В результате не произошло бы музыкальной революции 1960-х.
По мнению Макаревича, у Сталина с Гитлером было больше совпадений во взглядах, чем разночтений.
Тем не менее он задается вопросом: «Ужились бы эти два людоеда в одной упряжке хотя бы до физической смерти одного из них? Или бы раньше друг другу глотки перегрызли?»
Напомним. в марте музыкант написал, что на граждан России действует пропаганда, превращающая «людей в злобных дебилов». Он даже предложил спилить Останкинскую телебашню.
Слова Макаревича возмутили представителя МИД РФ Марию Захарову, музыканта Юрия Лозу и депутата Госдумы Наталью Поклонскую.
Тем не менее лидер «Машины времени» отказался извиняться за свое высказывание.
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