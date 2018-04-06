Макаревич: Сталин и Гитлер — людоеды в одной упряжке

Он предложил представить, что Гитлер не стал нападать на СССР, а убедил Сталина «войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию». Благодаря этому Советский Союз «оттяпал бы себе еще часть восточной Европы». После капитуляции Англии США сбросила бы две атомных бомбы на Японию. СССР и Германия подписали бы с ней мирный договор, который был бы пересмотрен после того, как у них появятся такое же оружие.

Мир стал бы совсем другим, пишет Макаревич. В частности не появилась бы группа Beatles, а Джон Леннон стал бы не музыкантом, а подпольщиком. В результате не произошло бы музыкальной революции 1960-х.

По мнению Макаревича, у Сталина с Гитлером было больше совпадений во взглядах, чем разночтений.

Тем не менее он задается вопросом: «Ужились бы эти два людоеда в одной упряжке хотя бы до физической смерти одного из них? Или бы раньше друг другу глотки перегрызли?»

Напомним. в марте музыкант написал, что на граждан России действует пропаганда, превращающая «людей в злобных дебилов». Он даже предложил спилить Останкинскую телебашню.

Тем не менее лидер «Машины времени» отказался извиняться за свое высказывание.