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Дмитрий Кобылкин выразил соболезнования родным Семена Няруя
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Дмитрий Кобылкин выразил соболезнования родным Семена Няруя 

ИА Север-Пресс 19 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин направил правительственную телеграмму с соболезнованиями Валентине Няруй в связи с кончиной её мужа Семена Няруя.
«Семен Николаевич — верный сын знаменитого рода Няруев, первый ненецкий композитор, талантливый маэстро и яркий творческий гений, подаривший музыкальному искусству Ямала и страны сотни уникальных произведений. Его кончина — невосполнимая потеря для всех ямальцев, для ямальской и российской культуры. Приношу глубокие соболезнования от себя, всех членов правительства Ямало-Ненецкого автономного округа всем близким и родным Семена Николаевича. Добрая память о человеке-легенде, почетном гражданине ЯНАО навсегда останется в сердцах его друзей, коллег, земляков и всех, кто ценил и уважал его незаурядный талант и творческий дар. Скорбим вместе с вами», — говорится в телеграмме главы региона.
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