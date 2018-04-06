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Для сбора средств костромской ночлежке устроят благотворительный квартирник
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Для сбора средств костромской ночлежке устроят благотворительный квартирник 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
15 апреля в Костроме состоится благотворительный квартирник «Дорога домой», в рамках которого соберут средства для костромской ночлежки для бездомных, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Мероприятие проходит в четвертый раз, и вновь оно обратит внимание на проблемы бездомных людей, и на необходимость помогать им.
В этом году на квартирнике выступят группы «Клондайк», «Княжая пустынь», исполнители Полина Чиркина, Константин Солнцев, Анастасия и Светлана Матюхины, Анастасия Велесова, Алёна Егорова и Андрей Гусев. Кроме того, вы попадете на благотворительную ярмарку изделий от костромских мастеров и ремесленников. С детьми будут работать профессиональные аниматоры, так что не бойтесь брать их с собой.
Квартирник начнется в 14:00 в здании Дома творчества юных на улице 1 Мая, 2. Попасть на него можно за добровольное пожертвование, размер которого вы определите сами.
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