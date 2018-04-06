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Талисманом детского праздника станет Воробей
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Талисманом детского праздника станет Воробей 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
В минувший понедельник завершилось голосование по вопросу выбора символа-талисмана праздника «Город Чемпионов», посвященного Дню защиты детей.
В течение последних двух недель в Московском дворце пионеров (ЮЗАО) выбирали, кто станет талисманом праздника — Воробей, Белка или Собака. В голосовании мог принять участие любой желающий — для этого достаточно было опустить карточку с отметкой напротив имени понравившегося персонажа в урну для голосования, стоящую в Зимнем саду дворца пионеров или отдать свой голос за «избранника» на сайте образовательного комплекса.
Всего в голосовании приняли участие более полутора тысяч человек. Голоса распределились следующим образом: Воробей — 38%; Белка — 29%; Собака — 33%. Таким образом, безоговорочным победителем референдума был признан Воробей, который и станет в итоге встречать гостей праздника, который состоится на Воробьевых горах 1 июня этого года.
Фото: vg.mskobr.ru
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