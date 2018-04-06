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В Ясеневе пройдут публичные слушания
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В Ясеневе пройдут публичные слушания 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Информационные материалы представлены на экспозиции по адресу: ул. Паустовского, д.8, корп. 1 в помещении управы района Ясенево.
На публичные слушания представляется проект планировки территории линейного объекта — заходы КВЛ 220 кВ ПС «Никулино» — ПС «Хованская» — III этап строительства (3 ПК ПС «Никулино»).
Экспозиция открыта с 11 по 17 апреля 2018 года. Часы работы экспозиции: в рабочие дни — с 12:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 15:00, на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 26 апреля 2018 года в 19:00 по адресу: ул. Голубинская, д. 21, корп. 3, школа № 1212. Время начала регистрации участников — 18:00.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам.
Окружная комиссия ЮЗАО: 117209, Москва, Севастопольский пр-т, д.28, корп.4, тел. (495) 633-63-57, StrukovaLG@mos.ru; http://uzao.mos.ru. Информационные материалы по проекту размещены на сайте префектуры ЮЗАО http://uzao.mos.ru.
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