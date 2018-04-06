На территории Магаданской области проходит первый этап межведомственной операции «Дети России — 2018»

С целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в период с 1 по 10 апреля на территории Магаданской области проводится первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018».