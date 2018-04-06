С целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в период с 1 по 10 апреля на территории Магаданской области проводится первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018».
В рамках операции сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД с целью выявления подростков, находящихся в состоянии наркотического опьянения, организуют проверку мест массового пребывания несовершеннолетних, учреждений с круглосуточным их пребыванием, объектов авиатранспорта, досуговых и торговых учреждений, а также жилого сектора (включая общежития для учащихся учебных заведений). Полицейские также проводят разъяснительные беседы с учащимися образовательных учреждений региона о вреде потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной российским законодательством за их незаконный оборот.