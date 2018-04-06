Минниханов: «В центре не будем больше строить ничего высотного»

Татьяна Прокофьева и Рустам Минниханов смотрят в окно. Фото: president.tatar.ru Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал главного архитектора Казани Татьяну Прокофьеву. Глава республики недоволен высотными зданиями в центре города.

«Вообще в центре не будем больше строить ничего высотного. Вы главный архитектор нашей столицы, вы самый консервативный человек должны быть, и мне приходится вас уговаривать со всех сторон, чтобы что-то такое появилось», — заявил Минниханов.

После этого президент подошел к окну и сказал Прокофьевой и всем присутствующим: «Вот то, что торчит, это Асебильо [построил], который красавец. Каждый день я смотрю в окно, и угрызения совести у меня появляются».

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