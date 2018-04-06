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В Волгоградской области в 2017 году на 60% уменьшилось количество абортов
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В Волгоградской области в 2017 году на 60% уменьшилось количество абортов 

АиФ Волгоград 59 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В 2017 году по сравнению с предыдущим волгоградки стали на 60% реже искусственно прерывать беременность. Больше всего число абортов сократилось в Камышине и областном центре.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в администрации Волжского, на днях в городе-спутнике прошло заседание мобильной группы по улучшению демографической ситуации в регионе. На мероприятии представители облкомитета соцзащиты рассказали о демографической ситуации в Волгоградской области. По их словам, она непростая, но специалистами используется комплексный подход к решению проблемы с рождаемостью. В школах и детсадах систематически проходят мероприятия, связанные с пропагандой здоровой семьи, месячники с вовлечением родителей. Работают специалисты и с подростками при молодежных центрах и клубах, и со взрослыми женщинами. Так, в Волжском на базе городского центра социального обслуживания населения работает Семейно-консультационный пункт. Его сотрудники проводят беседы с женщинами, обратившимися в медучреждения с желанием сделать аборт. В 2017 году благодаря консультативной работе врачей и специалистов-психологов 112 жительниц Волжского отказались от идеи прервать беременность и приняли решение родить ребенка.
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