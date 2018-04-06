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Петрозаводчан приглашают на субботник по уборке ЗАГСа
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Петрозаводчан приглашают на субботник по уборке ЗАГСа 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Специалисты Городского Дома культуры и неравнодушные жители карельской столицы соберутся, чтобы привести в порядок стены, окна, светильники, фотозоны к свадебному сезону.
9 апреля в 10 часов начнется генеральная уборка самых посещаемых помещений Дворца бракосочетаний: залов, где проводится регистрация молодоженов, фойе, комнат жениха и невесты. Сотрудники Городского дома культуры, в чьем управлении теперь находится здание, приглашают петрозаводчан прийти им на помощь. Желающим присоединиться к весенней уборке Дворца бракосочетаний выдадут чистящие средства, тряпки и необходимый инвентарь. А после работы волонтеров угостят чаем с печеньем, сообщили в пресс-службе мэрии города.
В этот же день рабочие начнут приводить в порядок главную входную лестницу, будут зашпаклеваны и подкрашены сколы, планируется побелить потолок в местах старых протечек. В светильниках и люстрах заменят патроны и снимут старые, изжившие свой век лампы накаливания, на смену которым поставят светодиодные.
Помыть парадную люстру и заменить лампы в ней на такой большой высоте без специального допуска своими силами не удастся, но есть организации, предоставляющие услуги промышленных альпинистов. И мы ведем переговоры в этом направлении. Только представьте, как интересно будет наблюдать этот процесс. Ведь в каждом театре есть давняя традиция — перед новым сезоном торжественно моют главную люстру, такую же традицию введем и мы во Дворце бракосочетаний,
— сказал директор ГДК Владимир Прикуль.
По материалам: ptzgovorit.ru
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