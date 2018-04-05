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Светлая Пасха: как в Перми будут отмечать православный праздник
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Светлая Пасха: как в Перми будут отмечать православный праздник 

59.ru 17 часов назад
Фото: 59.ru
В этом году светлый праздник Пасхи православные будут отмечать 8 апреля. В этот день во всех храмах города пройдут торжественные богослужения.
В воскресенье, 8 апреля, православные всего мира будут отмечать Светлую Пасху. В этот день закончится 40-дневный Великий пост, который начался еще 19 февраля. Последние шесть дней поста называются Страстной неделей. Эти дни верующие проводят по-особенному, готовясь к Светлому воскресенью.
Торжественные литургии начнутся во всех храмах 6 апреля в Великую пятницу. В этот день христиане вспоминают крестные муки и смерть Иисуса Христа. Верующим разрешено отведать немного хлеба только после церемонии выноса Плащаницы.
В Свято-Троицком кафедральном соборе и в других храмах города такая церемония начнется в 14:00.
Последние приготовления к празднованию Пасхи завершатся в Великую субботу. В этот день верующие вспоминают о пребывании Христа во гробе, а в храмах начинаются церемонии освящения пасхальных угощений.
Богослужения начнутся в 8:00, до 20:00 во всех храмах будут освящать куличи, яйца и пасхальные снеди. В 23:15 отслужат полунощницу, а ровно в полночь начнется Ранняя Божественная литургия.
— Пасхальную утреню начинают в 12 часов ночи, — рассказали 59.ru в пермской епархии. — При приближении полуночи все священнослужители в полном облачении становятся по чину у Престола. Священнослужители и молящиеся в храме зажигают свечи. На Пасху перед самою полночью торжественный благовест возвещает о наступлении великой минуты Светоносного Праздника Воскресения Христова.
После ночной литургии верующие пройдут Крестным ходом вокруг храмов. В светлое воскресенье праздничные службы продолжатся в 9:00, а в 17:00 в храмах пройдет Великая Пасхальная вечерня.
Пасху православные будут праздновать семь дней — всю Светлую Пасхальную неделю. Каждый день недели тоже называется светлым — Светлый Понедельник, Светлый Вторник. Весь период до Вознесения (40 дней после Пасхи) православные приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!» и «Воистину Воскресе!».
О том, как пермяки встречали Пасху в прошлом году, читайте в нашем материале.
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