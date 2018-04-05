Светлая Пасха: как в Перми будут отмечать православный праздник

В этом году светлый праздник Пасхи православные будут отмечать 8 апреля. В этот день во всех храмах города пройдут торжественные богослужения.

В воскресенье, 8 апреля, православные всего мира будут отмечать Светлую Пасху. В этот день закончится 40-дневный Великий пост, который начался еще 19 февраля. Последние шесть дней поста называются Страстной неделей. Эти дни верующие проводят по-особенному, готовясь к Светлому воскресенью.

Торжественные литургии начнутся во всех храмах 6 апреля в Великую пятницу. В этот день христиане вспоминают крестные муки и смерть Иисуса Христа . Верующим разрешено отведать немного хлеба только после церемонии выноса Плащаницы.

В Свято-Троицком кафедральном соборе и в других храмах города такая церемония начнется в 14:00.

Последние приготовления к празднованию Пасхи завершатся в Великую субботу. В этот день верующие вспоминают о пребывании Христа во гробе, а в храмах начинаются церемонии освящения пасхальных угощений.

Богослужения начнутся в 8:00, до 20:00 во всех храмах будут освящать куличи, яйца и пасхальные снеди. В 23:15 отслужат полунощницу, а ровно в полночь начнется Ранняя Божественная литургия.

— Пасхальную утреню начинают в 12 часов ночи, — рассказали 59.ru в пермской епархии. — При приближении полуночи все священнослужители в полном облачении становятся по чину у Престола. Священнослужители и молящиеся в храме зажигают свечи. На Пасху перед самою полночью торжественный благовест возвещает о наступлении великой минуты Светоносного Праздника Воскресения Христова.

После ночной литургии верующие пройдут Крестным ходом вокруг храмов. В светлое воскресенье праздничные службы продолжатся в 9:00, а в 17:00 в храмах пройдет Великая Пасхальная вечерня.

Пасху православные будут праздновать семь дней — всю Светлую Пасхальную неделю. Каждый день недели тоже называется светлым — Светлый Понедельник, Светлый Вторник. Весь период до Вознесения (40 дней после Пасхи) православные приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!» и «Воистину Воскресе!».

О том, как пермяки встречали Пасху в прошлом году, читайте в нашем материале.