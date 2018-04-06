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Лабытнангские подростки уговаривают родителей не ходить в отпуска из-за нового скалодрома
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Лабытнангские подростки уговаривают родителей не ходить в отпуска из-за нового скалодрома 

ИА Север-Пресс 50 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Лабытнанги появится скалодром, обуздать и исследовать который можно будет уже в июне. Уникальный проект городская общественная организация «Содружество» реализует на средства президентского гранта.
По мнению общественников, есть как минимум 15 веских причин, чтобы начать заниматься скалолазанием. Это и отличная фигура в будущем, особенно для девушек, мечтающих обрести фигуру своей мечты, и пластика, и уверенность в себе, и организованность, и внутренняя зрелость и даже преодоление комплексов и собственных страхов. По мнению экспертов, этот вид спорта как минимум может посоперничать с плаванием в плане преимуществ, которые дает и детям, и взрослым. Общественники уверены, что покорять вершины придут более полутора тысяч горожан, в том числе и трудные подростки — так они будут реализовывать свой бунтарский и исследовательский инстинкт и потребность залезть выше остальных. Кроме того, это отличный способ подготовить допризывников к армейской службе, а горожан к сдаче норм ГТО.
Уже сейчас подростки обсуждают, кто войдет в число счастливчиков, сумевших первыми покорить скалодром. Ходят слухи, что многие уговаривают родителей скорректировать график отпусков.
Это будет мобильный быстровозводимый скалодром Сорель, у которого есть все необходимые примочки и зацепы, точки верхней страховки и альпинистское снаряжением. Все узлы скалодрома спроектированы и рассчитаны программно, имеют травмобезопасный микрорельеф. Сейчас обговариваются последние детали с поставщиком оборудования компанией «Сорель», специализирующейся на строительстве скалодромов с 1999 года и выполнившей более 50 крупных проектов.
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