Салехардского школьника едва не растерзала стая собак

Полицейские просят жителей Салехарда сопровождать своих детей до школы и обратно. В городе участились случаи нападения бродячих собак.

5 апреля стая набросилась на 12-летнего школьника, который шел на учебу. Одно животное вцепилось в плечо мальчику, второе укусило за руку. Ребенку чудом удалось вырваться и забежать в ближайший магазин. Ему понадобилась медицинская помощь.

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"По факту произошедшего проводится проверка, — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Ямалу. — По принятию дополнительных мер по отлову бродячих и бездомных собак с целью предотвращения дальнейшего совершения противоправных действий и причинения телесных повреждений в МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» направлено очередное информационное письмо".