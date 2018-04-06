В Новосибирске открылся первый реабилитационный центр для инвалидов по слуху и зрению

НОВОСИБИРСК, 6 апреля. / ТАСС /. Первый за Уралом комплексный реабилитационный и досуговый центр «Со-творение» для помощи людям с комбинированной инвалидностью, прежде всего для слепых, слепоглухих и глухих людей, официально открылся в Новосибирске в пятницу. Как сказала журналистам начальник городского департамента по социальной политике Ольга Незамаева, новая площадка поможет в социализации людей с ограниченными возможностями.

"Это не просто реабилитационный центр, куда люди приходят и чем-то занимаются, восстанавливают свое здоровье. В результате программы люди смогут нормально жить, социализироваться, принимать участие в жизни общества. Это наша первая задача — предоставить равные возможности людям", — сказала Незамаева.

В новом центре будут работать три основных площадки. На одной из них разместится творческая мастерская. На учебной площадке появится театральная студия, изостудия и музыкальный класс, а в реабилитационной зоне можно будет не только заниматься спортом, но и лечиться с помощью канистерапии, то есть с использованием специально отобранных и обученных собак. По словам специалистов, общение с животными поможет людям с нарушениями зрения снизить тревожность и лучше понять окружающий мир.

Как уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска, расчетная стоимость этого проекта составила почти 10 млн рублей. Теперь ежедневно в центр смогут приходить до 22 пациентов, что составит почти 5,5 тыс. посещений в год. Второй подобный центр собираются открыть в сентябре 2018 года.

На сегодняшний день в Новосибирске проживает 2171 человек с сочетанной патологией слуха и зрения, из них 107 — это дети и подростки до 18 лет. Инвалидов по слуху — 1387 человек, инвалидов по зрению — 548 человек.