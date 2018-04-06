Частники в СССР: омут освобожденного труда

В 1987 году власти разрешили создавать кооперативы. «Куй железо, пока… Горбачев!» — эта фраза стала главным лозунгом эпохи конца восьмидесятых и любимым выражением частников.

«Освобожденный труд» вскружил голову многим. Тысячи инженеров, научных работников, журналистов, а также подпольных цеховиков ринулись проявлять себя во всех возможных сферах: в стране появилось большое количество автослесарей, швей на дому, сиделок, частных поваров и ресторанов. Все эти изменения успешно создавали видимость свободы и улучшений в стране. Пока не появился рэкет…

Смотрите об этом в программе «Достояние республик. Восьмидесятые» 7 апреля в 10:15 на телеканале «МИР»

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ