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Как заглушить выстрел из пистолета: развенчиваем главные мифы
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Как заглушить выстрел из пистолета: развенчиваем главные мифы 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Фильмы научили нас обращаться с оружием так же круто, как это делает Рэмбо. Стрельба с двух рук, глушитель из бутылки и прочее — давайте разберемся, работает ли это все на самом деле.
Для начала автор пробует заглушить выстрел самодельным глушителем из бутылки. Удивительно, но звук и в самом деле становится чуть тише.
Все прочие самодельные девайсы тоже дали какой-то результат. Вывод? Ну, даже в кино иногда показывают что-то толковое.
И кстати, даже настоящий глушитель не убирает звук полностью.
Выше вы можете увидеть, как звучит выстрел с настоящим глушителем по сравнению с выстрелом без него.
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