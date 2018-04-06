Стойленский ГОК готовится к празднику Светлой Пасхи

Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) провел благотворительную акцию, приуроченную к празднованию Светлой Пасхи.

Комбинат передал куличи, приготовленные поварами цеха общественного питания, воспитанникам Старооскольского центра развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт», детям, состоящим на учете в городских обществах инвалидов, а также членам Совета ветеранов округа.

Особые поздравления администрация СГОКа адресовала ветеранам Великой Отечественной войны — бывшим работникам предприятия. Пасхальные угощения и открытки им вручили работники отдела социального развития, представители профсоюзного комитета и ветеранской организации комбината.

Также во время пасхальной недели в буфетах комбината для стойленцев организована выставка-продажа куличей, разнообразных кулинарных изделий и полуфабрикатов к праздничному столу.