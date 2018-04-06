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Куйвашев: Урал благодаря ЭКСПО станет магнитом для притяжения инноваций
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Куйвашев: Урал благодаря ЭКСПО станет магнитом для притяжения инноваций 

РИА Новости 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Победа российской заявки на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году позволит привлечь в регион самые передовые технологические разработки, считает губернатор области Евгений Куйвашев.
right"В случае победы на берегу Верх-Исетского пруда будет построен ЭКСПО-парк — «город будущего» на площадке в 555 гектаров. Это самая большая площадь, зарезервированная под проведение Всемирных универсальных выставок за всю историю ЭКСПО. Тот современный, высокотехнологичный город, который здесь появится, останется в наследие жителям Свердловской области. И мы не просто открыты всем новым идеям. Мы сами хотим стать магнитом, который притянет самые передовые технологические разработки", — заявил РИА Новости глава региона.
Куйвашев сообщил, что проведенное недавно в области социологическое исследование показало, что подавляющее большинство уральцев знает, что такое ЭКСПО, и уверены в готовности Екатеринбурга принимать самые статусные международные мероприятия (более 90% и до 80% соответственно). «Поддержка, о которой говорят эти цифры, означает, что у нас есть все шансы», — отметил губернатор.
Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам тайного голосования делегатов государств, входящих в МБВ.
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