Лучшие программы для создания музыки: от простых до профи

Для начинающих: лучшие бесплатные программы для создания музыки Как это часто бывает, в случае с данными бесплатными утилитами вам придется считаться с некоторыми ограничениями: «Linux Multimedia Studio»: бесплатная программа работает под Windows и Linux/Ubuntu. По сути, это мощный MIDI-секвенсор и программа для композиторства с большим количеством инструментов и эффектов. Помимо многофункциональной программы здесь вы найдете весьма оживленное комьюнити с форумами и инструкциями, которые облегчат вам начало работы. Это очень важно, потому что на первый взгляд программа предлагает немного меньшее удобство управления, чем конкуренты. Но уже довольно скоро вы сможете в LMMS не только музыку и звуки, но и ритмы с помощью Drag-and-Drop переарранжировать.

«Magix Samplitude Music Studio»: бесплатная версия для домашних пользователей. Программа поддерживает до 128 MIDI-треков и 24-битное аудио с 96 КГц. Пользовательский интерфейс, однако, несколько запутанный и в функциональности вы снова и снова будете сталкиваться с ограничениями, например, с четырьмя доступными слотами обработки эффектов. Их хотя и можно расширить, но это — дело сложное. Самое раздражающее при этом то, что нельзя подключить Mixer-панель. У кейбордера есть 256 пресетов, которые могут быть изменены только в ограниченной степени.

«Studio One Free»: у Demo-версии программы от ProSonus есть некоторые ограничения. Во первых, чтобы ее получить, потребуется зарегистрироваться на сайте компании и совершить бесплатную покупку этой версии. В самой демо-программе нет VST-поддержки. Кроме того, отсутствуют Pitch-коррекция, а также импорт или экспорт Это ограничивает возможности применения, но у цифровой аудио-рабочей станции из-за её наглядного Windows-интерфейса есть много поклонников. Благодаря ей начало работы особенно облегчается для начинающих пользователей.

«MuLab»: маленькая, но удаленькая программа для создания музыки с MIDI-секвенсором. Чтобы «разблокировать» все функциональные возможности, вам придется приобрести полную версию. Программа выглядит не так шикарно и интуитивно понятной её не назовешь, но она убедительна, как говорится, «в деталях». С её помощью вы можете развернуть на своем ПК целую музыкальную студию и через ритмический модуль даже создавать свои собственные биты, которые могут автоматически выравниваться по высоте и темпу. Для амбициозных: лучшие платные программы для создания музыки «Magix Music Maker»: вы можете создавать свои собственные песни, причем совсем без каких-либо знаний в данной области! Фирма Magix специализируется на мультимедийных программах и выкатывает ежегодные обновления для своего ПО. От этого опыта определенную выгоду получает и «Magix Music Maker», предлагая до 99 треков для креатива с 3000 профессионально подготовленными звуками и лупами. Вы можете протестировать Demo-версию, а полное издание стоит 4500 рублей.

«Ableton Live»: популярнейшее среди профессионалов и ди-джеев музыкальное ПО, которое наилучшим образом подходит не только для стационарного использования. Но для начинающих пользователей программа все-таки несколько сложновата, да и стоимость, превышающая 199 долларов (около 12 000 рублей), тоже не радует. Зато Real-Time-эффекты программа позволяет оптимально использовать во время Live-выступлений — потому она и стоит того.

«Steinberg Cubase»: это — тоже программа, которая ориентирована скорее на профи и предлагает им звучание профессионального уровня, а также полноценную виртуальную звуковую студию с микшерным пультом класса High-End. Полная версия, соответственно, стоит около 40 000 рублей. Кто может себе это позволить, тот получит и возможность (по крайней мере, теоретическую) с помощью данной программы создать тот или иной хит. Базовая версия для тестирования доступна приблизительно за 6 000 рублей. Читайте также: Запись музыки в домашних условиях: лучшее недорогое оборудование и софт

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