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Карл Урбан сыграет антигероя в экранизации комикса
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Карл Урбан сыграет антигероя в экранизации комикса 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Карл Урбан («Звездный путь», «Судья Дредд») исполнит главную роль в новом сериале Amazon по мотивам комикса Гарта Энниса «Пацаны».
Также в проекте снимутся Джек Куэйд, Чейс Кроуфорд, Эрин Мориарти, Лас Алонсо, Карен Фукухара и Джесси Ашер.
Действие сериала развернется в мире, заполоненном супергероями. Все они признанные красавчики и любимцы общества, но на самом деле за белозубой улыбкой и мощными мускулами прячутся всевозможные пороки. Чтобы усмирить в конец обнаглевших суперов организована банда антигероев «Пацаны» во главе с Билли Мясником.
Билли (Карл Урбан) принимает в свою команду молодого парня Хагги (Куэйд), чья девушка стала случайной жертвой в потасовке супергероев. Теперь он намерен пустить все свои силы на уничтожение подонков.
Производством пилотного эпизода «Пацанов» займутся Сет Роген и Эван Голдберг («Полный расколбас»).
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