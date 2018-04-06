Карл Урбан сыграет антигероя в экранизации комикса

Карл Урбан («Звездный путь», «Судья Дредд») исполнит главную роль в новом сериале Amazon по мотивам комикса Гарта Энниса «Пацаны».

Действие сериала развернется в мире, заполоненном супергероями. Все они признанные красавчики и любимцы общества, но на самом деле за белозубой улыбкой и мощными мускулами прячутся всевозможные пороки. Чтобы усмирить в конец обнаглевших суперов организована банда антигероев «Пацаны» во главе с Билли Мясником.

Билли (Карл Урбан) принимает в свою команду молодого парня Хагги (Куэйд), чья девушка стала случайной жертвой в потасовке супергероев. Теперь он намерен пустить все свои силы на уничтожение подонков.