«Падший человек в молодом возрасте может не справиться с обстоятельствами»

«Метафизическая тяга русского человека к абсолютной истине, как определял Достоевский, „истина Христова пути“, никак не подвержена сиюминутным трудностям. На этом основаны все предсказания писателя.

Он предсказал, что Россию ждет революция. И он же писал, что русский народ не захочет жить в этом „муравейнике“ и восстанет. В своем уникальном „Дневнике писателя“ он писал о том, что Россия превзойдет все трудности, пока „русские останутся русскими“. Что мы и переживаем в наши дни.

Есть красивая гипотеза, что в „Братьях Карамазовых“ Достоевский описал триединство или три ипостаси одного человека. Где Алеша — верующий, Иван — бунтующий, а Дмитрий — сомневающийся. Это и есть русский человек, где иррациональное — вера и бунт — стоит над рациональностью Дмитрия.

Рациональность западного читателя формирует у него тайну русской души. В этой душе сердечное главенствует над головным. И сейчас, я уверен, можно встретить и Раскольникова, и братьев Карамазовых.

Актуальность Достоевского основана на том, что он глубже всех проник в человека, и это признают на всем земном шаре. Ведь человек — создание вневременное и в своей основе вненациональное. Его переживания и поступки не зависят от географии и времени жизни.

Первый роман моего прадеда написан о молодежи и для молодежи. Именно в этом возрасте максимализм решений может привести к самым трагическим результатам. Падший человек в таком возрасте может не справиться с обстоятельствами. „Братья Карамазовы“ — величайший роман-предупреждение об этом.

Что же касается меня, то я до сих пор, несмотря на большой опыт жизни, нахожу в романе всё более тонкие нюансы, через которые прошел некогда и сам.

При жизни писателя говорили, что нечего копаться в душе человека, что последние достижения науки доказали, что души нет, а человек — просто „физиология рефлексов“. Главный из них — критик Михайловский — разъяснял, что стоит только „исправить среду обитания человека“, и он будет улучшен.

Теперешние критики классика — только последователи их. Да и многие из них — сами неудавшиеся писатели. Вот откуда берется мечта сбросить великого кумира с его пьедестала теми литературными критиками, которые сегодня считают его творчество устаревшим и не отвечающим реальной проблематике. А также теми, кто радикально убежден в том, что психология как наука, якобы сделала творчество классика более ненужным».