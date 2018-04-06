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«Падший человек в молодом возрасте может не справиться с обстоятельствами»
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«Падший человек в молодом возрасте может не справиться с обстоятельствами» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Метафизическая тяга русского человека к абсолютной истине, как определял Достоевский, „истина Христова пути“, никак не подвержена сиюминутным трудностям. На этом основаны все предсказания писателя.
Он предсказал, что Россию ждет революция. И он же писал, что русский народ не захочет жить в этом „муравейнике“ и восстанет. В своем уникальном „Дневнике писателя“ он писал о том, что Россия превзойдет все трудности, пока „русские останутся русскими“. Что мы и переживаем в наши дни.
Есть красивая гипотеза, что в „Братьях Карамазовых“ Достоевский описал триединство или три ипостаси одного человека. Где Алеша — верующий, Иван — бунтующий, а Дмитрий — сомневающийся. Это и есть русский человек, где иррациональное — вера и бунт — стоит над рациональностью Дмитрия.
Рациональность западного читателя формирует у него тайну русской души. В этой душе сердечное главенствует над головным. И сейчас, я уверен, можно встретить и Раскольникова, и братьев Карамазовых.
Актуальность Достоевского основана на том, что он глубже всех проник в человека, и это признают на всем земном шаре. Ведь человек — создание вневременное и в своей основе вненациональное. Его переживания и поступки не зависят от географии и времени жизни.
Первый роман моего прадеда написан о молодежи и для молодежи. Именно в этом возрасте максимализм решений может привести к самым трагическим результатам. Падший человек в таком возрасте может не справиться с обстоятельствами. „Братья Карамазовы“ — величайший роман-предупреждение об этом.
Что же касается меня, то я до сих пор, несмотря на большой опыт жизни, нахожу в романе всё более тонкие нюансы, через которые прошел некогда и сам.
При жизни писателя говорили, что нечего копаться в душе человека, что последние достижения науки доказали, что души нет, а человек — просто „физиология рефлексов“. Главный из них — критик Михайловский — разъяснял, что стоит только „исправить среду обитания человека“, и он будет улучшен.
Теперешние критики классика — только последователи их. Да и многие из них — сами неудавшиеся писатели. Вот откуда берется мечта сбросить великого кумира с его пьедестала теми литературными критиками, которые сегодня считают его творчество устаревшим и не отвечающим реальной проблематике. А также теми, кто радикально убежден в том, что психология как наука, якобы сделала творчество классика более ненужным».
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