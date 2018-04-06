«Больше ничего высотного в центре»: Минниханов поставил ультиматум главному архитектору Казани 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подверг критике работу главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой. Минниханов считает, что высотным зданиям в центре столицы Татарстана места нет. Президент РТ настаивает, «в центре не будем больше строить ничего высотного» — вообще. «Вы главный архитектор нашей столицы, вы самый консервативный человек должны быть, — передает слова Минниханова пресс-служба. — И мне приходится вас уговаривать со всех сторон, чтобы что-то такое появилось». В ходе совещания Рустам Минниханов подошел к окну в кабинете и сказал, что при взгляде на выросшую высотку его каждый день мучают угрызения совести: «вот то, что торчит это Асебильо (построил — ред.), который красавец». Ранее в ходе совещания с президентом РТ о застройке центра Казани отклонили проект очередного высотного здания.