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Интересные факты про ахалтекинцев
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Интересные факты про ахалтекинцев 

Мир24 27 минут назад
Студенты Петербургской академии художеств спасают коня-натурщика. У 25-летнего ахалтекинца Бабахана сломаны шейка бедра и таз в трех местах. 400-килограммовый Бабахан поскользнулся, возвращаясь с работы. Кости не выдержали. Студенты объявили сбор денег на лечение пострадавшего натурщика. В Академии художеств надеются, что любимая модель скоро вернется в класс. Пока ахалкетиниц Бабахан «на больничном», вместо него позирует пони Блестка.
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Ахалтекинская порода лошадей признана самой красивой в мире. Родина ахалтекинцев — территория современной Туркменистана. Ахалтекинская порода выведена предположительно 5 тысяч лет назад. Считается, что любимый конь Александра Македонского Буцефал был ахалтекинцем.
Ахалтекинцы очень выносливы. За день могут проходить до 250 км. При больших нагрузках могут подолгу обходиться без еды и воды. Ахалтекинцы очень привязаны к хозяину и тяжело переживают смену владельца. Во все времена конь-ахалтекинец считался одним из самых дорогих подарков. Стоимость особо ценного представителя породы может достигать 1 млн евро.
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