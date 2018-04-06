Петербургские студенты спасают верного натурщика — коня Бабахана

Студенты Академии художеств в Санкт-Петербурге собирают деньги на лечение своей любимой модели — ахалтекинца Бабахана, передает корреспондент «МИР 24» Нахид Бабаев.

Травма у 25-летнего коня, можно сказать, производственная. Он, как обычно, возвращался в конюшню с «работы» — в тот день Бабахан позировал на факультете скульптуры, но на тротуаре поскользнулся и неудачно упал. Встать сам конь уже не смог.

«Он легкоатлет, он такой поджарый, сухой, и цвет у него потрясающий, особенно на солнце, прямо перламутровый», — говорит студент Санкт-Петербургского государственного института живописи, скульптуры и архитектуры Арсений Нефедов.

Пока Бабахан на больничном, его «заменяет» коллега — пони Блестка. Хотя она и тихоня — не кусается, на дыбы не встает, пони, по словам студентов, не так атлетична и анатомия коня видна не очень хорошо, а для художника это важно.

«Бабахан старенький, конечно, уже. Спокойный, статичный, мудрый. Он такой аксакал. С ним приятно общаться», — говорит руководитель персональной мастерской института Владимир Загонек.

Студенты к судьбе модели не остались равнодушными. Они собирают деньги на лечение любимого натурщика.

Несмотря на тяжелую травму, Бабахан чувствует себя неплохо, он довольно бодр и у него хороший аппетит — с удовольствием ест морковку.

Закончив исследование, ветеринары поставили окончательный диагноз: у Бабахана сломана шейка бедра и в трех местах таз. Ему предстоит долгое лечение.

Коню сейчас нужен специальный корм, чтобы не терять массу, и лекарства.

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