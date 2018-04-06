Спасение коня-натурщика: восстановится ли ахалтекинец Бабахан

Студенты Петербургской Академии художеств спасают коня-натурщика. У 25-летнего ахалтекинца Бабахана сломаны шейка бедра и таз в трех местах. 400-килограммовый Бабахан поскользнулся, возвращаясь с работы, и кости не выдержали. Студенты Академии объявили сбор денег на лечение пострадавшего натурщика. Пока ахалтекинец Бабахан «на больничном», вместо него позирует пони Блестка. Тренер скаковых лошадей Ольга Полушкина рассказала телеканалу «МИР 24», можно ли полностью вылечить коня.

Бабахан в переводе с тюркского означает — одуванчик. Вот такое трогательное имя у коня. Возможно, животное полностью вылечить?

— Со стороны тренера я могу сказать, лучше не мучить животное и не пытаться его вылечить, потому что очень большой возраст. Если перевести на человеческие годы, 25 — это в районе 97-100 лет. Естественно, репродукция тканей будет не такой быстрой. Для того, чтобы зажили все эти переломы, и лошадь восстановилась после операции, придется приглашать врачей из Германии. Выйдет дорогое лечение, и не факт, что животное потом выживет. По моему опыту, даже молодых лошадей, которые получали открытые переломы, и их пытались лечить, приходилось усыплять. Что мы можем сказать о лошади, которой 25 лет? Это очень большой возраст.

Сейчас Бабахану постоянно колют обезболивающие препараты. Лошади, в принципе, терпят боль?

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— Лошади очень терпеливые, и они могут терпеть очень долго. Парадокс в том, что они никогда не покажут вам, что им очень больно. Только человек, который работает с этой лошадью, по глазам, дыханию может определить, что животному больно. Сама лошадь этого не покажет, не будет рычать или фыркать, взбрыкивать, может спокойно стоять и терпеть боль, опустив глаза и дыханием пытаясь перебить боль. Но любо конник увидит, когда его лошади плохо.

Какова вероятность, что Бабахана придется оперировать?

— Если уже есть снимки, на которых видно, перелом это или какие-то другие повреждения, то сразу понятно, нужна операция или нет в связи с состоянием лошади. Обезболивающие только продлевают муки. Если бы это была моя лошадь, и я увидела бы многочисленные переломы, я приняла бы решение усыпать. Это было бы гуманнее. Это мое мнение.

У вас в практике было много лошадей. Случается, что после травмы, перелома кости срастаются, и все становится нормально?

— Да бывает, и лошадь продолжает не просто ходить, но и скакать. Это зависит от сложности перелома и состояния коня.

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