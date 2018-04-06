Инновационные достижения представят на выставке IPQuorum в Светлогорске

КАЛИНИНГРАД, 6 апреля. / ТАСС /. Последние достижения в сфере интеллектуальной собственности представят участники специализированной выставки в Светлогорске под Калининградом в рамках форума IPQuorum — 2018. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе форума.

"Экспозиция «Интеллектуальная собственность — от частных привилегий до глобальной системы. Эпохи, люди, артефакты» расположится на 1 тыс. кв м многофункционального комплекса «Янтарь-холл» [Светлогорск]. Свои стенды представят государственные и бизнес-структуры, специализирующиеся на внедрении инноваций и развитие сфере интеллектуальной собственности", — уточнили в пресс-службе.

На выставке будут работать, в частности, стенды Министерства образовании и науки, Минкультуры Роспатента , ФИПС, федерального сервиса аудио— и видеобрендинга FONMIX, Центра интеллектуальной собственности «Сколково», Online Patent и IREG, российской Ассоциации IPChain. Будут представлены методы патентной экспертизы с использованием новейших технологий, блокчейн в сфере интеллектуальной собственности и банковском секторе, онлайн услуги по патентованию — регистрации товарных знаков, изобретений и защите и обороту права на объекты интеллектуальной собственности, программное обеспечение и доступ к базам легальных музыкальных треков, защиты авторских прав в музыкальной сфере, экспертной оценки брендов.

"Участники и гости IPQuorum 2018 смогут воочию убедиться, как далеко продвинулись ведущие игроки, прежде всего, отечественного рынка в создании продукции интеллектуальной собственности и соответствующих услуг", — отметил один из организаторов форума, президент IPChain Андрей Кричевский . «В Калининграде мы не только обсуждаем стратегию развития сферы, в том числе и с точки зрения новых технологических решений, но и увидим примеры успешного внедрения новейших идей», — добавил он.

IPQuorum — 2018 пройдет 11 и 12 апреля. Эксперты обсудят проблемы электронной коммерции и цифровых производств, правовые аспекты блокчейн в России и за рубежом, использование технологий в государственном управлении, судебных и корпоративных сферах, интеграционные процессы на евразийском пространстве, вопросы глобальной интеграции и ее влияния на развитие института интеллектуальной собственности. Ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.