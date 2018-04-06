Уикенд 7-8 апреля: Пасха, лекция о работе в соцсетях, экскурсии по Воронежу

Подняться на колокольню

С 8 по 15 апреля воронежцы смогут подняться на колокольню Благовещенского кафедрального собора. На Пасху, 8 апреля, попасть на колокольню можно будет с 12:00 до 14:00. Необходимо предварительно записаться, подробности на сайте Воронежской епархии.

Что: подняться на колокольню Благовещенского собора

Где: Благовещенский собор

Когда: с 8 по 15 апреля

Узнать о прошлом Воронежа

«Воронеж. Пешком» организует две любопытные экскурсии на выходных. 7 апреля краевед Ольга Рудева расскажет о главной улице города Большой Дворянской. Модерн и классицизм, сталинский ампир и нависающая над проспектом новостройка — это все одна улица. А 8 апреля воронежцам предлагают окунуться в прошлое. «Много тайн скрывают воронежские кручи, славянское городище на Чижовке, подземелья Митрофановского монастыря, Напрасная слобода», — отмечают организаторы. Экскурсия предполагает посещение Странноприимного дома, виртуальную прогулку по Генеральскому, Дом работников НКВД. Подробности в группе «ВКонтакте».

Что: «Воронеж. Пешком»

Где, когда: 7 апреля в 14:00 в Кольцовском сквере у памятника Кольцову;

8 апреля в 14:00 у главного корпуса ВГУ Послушать авторские песни

7 апреля в лекционном зале областной универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина состоится юбилейный творческий вечер воронежского автора-исполнителя Евгения Борозднецова. Евгений Борозднецов — неоднократный лауреат областных и городских конкурсов и фестивалей «Парус надежды», «Песни Святого Лога», «Защитники Отечества». В программе концерта прозвучат авторские песни на стихи известной воронежской поэтессы Ольги Лукашевой «Сокол и гриф», «Лёгкая, воздушная и нежная», «Чёрный кот», «Западно-южный», а также песни на стихи других воронежских авторов и джазовые композиции.

Что: творческий вечер воронежского автора-исполнителя Евгения Борозднецова

Где: библиотека им. Никитина (пл. Ленина, 2, 4-й этаж)

Когда: 7 апреля в 15:00 Узнать, как работать в соцсетях

Проект «Весенняя Медиашкола» продолжается. 7 апреля в 13:00 профессионал в сфере SMM Павел Райн проведет лекцию на тему «Как журналисту работать в соцсетях». Напомним, «Весенняя Медиашкола» включает в себя бесплатные лекции от экспертов в сфере медиа, неожиданные задания, которые помогут открыть и проверить ваши способности, полезные мастер-классы и увлекательные деловые игры.

Что: лекция «Как журналисту работать в соцсетях»

Где: Дом молодежи

Когда: 7 апреля в 13:00 Послушать стихотворения Птицами

Известный сетевой поэт Птицами возвращается в Воронеж. Вместе с музыкантом Kai Engel они выступят в Книжном клубе «Петровский» 7 апреля в 19:00. Птицами пообещал прочитать свои новые стихотворения под новую музыку. Молодой автор-исполнитель из Днепропетровска считается одним из самых популярных сетевых поэтов СНГ. Дима одним из первых начал записывать свои стихи в аудио и выкладывать их в интернет. И сейчас армия его поклонников стремительно растет.

Что: выступление Птицами

Где: Книжный клуб «Петровский»

Когда: 7 апреля в 19:00 Увидеть фильмы Лондонского фестиваля анимации

Впервые в Воронеже пройдёт показ Лондонского фестиваля анимации LIAF. Он состоится 6 апреля в 19:00 в Книжном клубе «Петровский». London International Animation Festival можно смело назвать одним из крупнейших европейских смотров анимации. В этом году на фестиваль было подано более 2 600 заявок от режиссеров со всего мира. В конкурсной программе участвовали 126 фильмов. Из них 12 выбраны для российской премьеры. Программа LIAF-2018 призвана бросить вызов сложившемуся мнению о том, что анимация сегодня интересна только в CGI-эффектах и детских мультфильмах.

Что: показ Лондонского фестиваля анимации LIAF

Где: Книжный клуб «Петровский»

Когда: 6 апреля в 19:00