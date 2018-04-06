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В Удмуртии в рамках операции «Дети России — 2018» полицейские посетили Центр реабилитации несовершеннолетних
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В Удмуртии в рамках операции «Дети России — 2018» полицейские посетили Центр реабилитации несовершеннолетних 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 51 минуту назад
В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике организовали комплекс мероприятий для подростков, находящихся на лечении в Республиканском наркологическом диспансере, а также в Центре реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами.
На встречу с подростками были приглашены сотрудники Центра кинологической службы, которые показали работу служебных собак по поиску наркотических средств, рассказали о методах дрессировки, повадках и особенностях собак, состоящих на службе в органах внутренних дел. Дети проявили живой интерес и задали много вопросов кинологам.
Кроме того, для несовершеннолетних Центра реабилитации был проведен «Урок правовой грамотности», в том числе рассказано об ответственности за деяния в сфере незаконного оборота наркотиков, особо обращая внимание на недопустимость не только потребления и распространения наркотиков, но и их пропаганды.
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