В Удмуртии в рамках операции «Дети России — 2018» полицейские посетили Центр реабилитации несовершеннолетних

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике организовали комплекс мероприятий для подростков, находящихся на лечении в Республиканском наркологическом диспансере, а также в Центре реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами.

На встречу с подростками были приглашены сотрудники Центра кинологической службы, которые показали работу служебных собак по поиску наркотических средств, рассказали о методах дрессировки, повадках и особенностях собак, состоящих на службе в органах внутренних дел. Дети проявили живой интерес и задали много вопросов кинологам.

Кроме того, для несовершеннолетних Центра реабилитации был проведен «Урок правовой грамотности», в том числе рассказано об ответственности за деяния в сфере незаконного оборота наркотиков, особо обращая внимание на недопустимость не только потребления и распространения наркотиков, но и их пропаганды.