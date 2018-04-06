Архбюро из Голландии в мае представит проект реконструкции центра Наро‑Фоминска

Архитектурное бюро «Май» из голландского Роттердама в мае представит проект реконструкции центральной части подмосковного Наро-Фоминска, где расположен шелковый комбинат, говорится в сообщении пресс-службы администрации Наро-Фоминского городского округа.

Пятого апреля глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ провел трехстороннюю рабочую встречу с представителями архитектурного бюро «Май» и генеральным директором группы компаний «Остов». На встрече обсуждались планы сотрудничества по реконструкции территории шелкового комбината.

«Руководитель группы компаний «Остов» Игорь Шаповалов пригласил известную архитектурную компанию из Голландии, которая занимается проектированием, редевелопментом и реконструкцией бывших промышленных объектов и имеет большой опыт в городах Европы. Целью нашего сотрудничества является реконструкция центра Наро-Фоминска, вовлечение территорий в общественную жизнь и возвращение исторического места городу. Уже в мае компанией будет представлен проект», — сказал Шамнэ.

Он добавил, что местные власти, со своей стороны, донесли до проектировщиков мнение жителей, которые, прежде всего, хотят сохранить фасады и мозаику — историческое и культурное наследие города.

По словам директора архитектурного бюро «Май» Роберта Винкела, территория, на которой ему предстоит работать, производит прекрасное впечатление.

«Когда я только приехал, я сразу увидел красивую территорию, на которой есть и парк, и речка, и старинные здания фабрики. Это очень романтичное место и, хотя сейчас территория не выглядит «отполированным бриллиантом», мы хотим реализовать этот проект и подарить городу красивый обновленный центр. Для нас очень важно соблюсти баланс между жилыми домами, коммерческими помещениями и культурным пространством», — отметил Винкел.

Шаповалов, в свою очередь, рассказал о выборе компании, которая будет работать над проектом реконструкции территорий шелкового комбината.

«Мы много ездили по Голландии, посетили Амстердам, Роттердам и общались с несколькими архитектурными компаниями и остановили свой выбор на проекте Роберта, потому что у них есть колоссальный опыт редевелопмента подобных объектов. Мы были на реконструированных объектах, которые вело архитектурное бюро «Май», и они очень нас впечатлили», — сказал Шаповалов.

По его словам, особенно поражают конструктивные решения архбюро «Май», которое смогло ввести промышленные объекты в гражданский оборот, «вернуть» здания и территории обратно в город и сделать исторические центры местами притяжения городских сообществ.

«Они сделали архитектурные центры в Роттердаме — объекты, которыми можно гордиться. Нам очень понравились эти работы. Поэтому мы хотим вернуть исторический центр Наро-Фоминска, восстановить историческую справедливость и вернуть нашу культуру, чтобы жителей радовал красивый исторический центр города», — заключил Шаповалов.