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В Сокольниках напишут «Тотальный диктант» на четырех площадках
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В Сокольниках напишут «Тотальный диктант» на четырех площадках 

Управа района Сокольники 45 минут назад
Фото: Управа района Сокольники
Четыре площадки будет организовано в районе Сокольники для написания «Тотального диктанта». Проверить свою грамотность может любой желающий.
В библиотеке №76 им. М. Ю. Лермонтова сообщили, что сразу в двух филиалах учреждения жители района смогут принять участие в акции: на Шумкина, д.17/16 и на Барболина, 6. В отделении на Шумкина текст диктанта будет читать режиссер молодежного театра им. М. Ю. Лермонтова С. Андрийчук, в отделении на Барболина — сотрудник библиотеки, поэт и член Союза журналистов Ирина Денисова.
Также жители района смогут написать «Тотальный диктант» в «Букводоме» парка «Сокольники».
Обращаем внимание на то, что для участия в образовательной акции нужно зарегистрироваться на сайте проекта totaldict.ru.
Четвертой площадкой для написания диктанта в Сокольниках станет Современный музей каллиграфии. Здесь работать с аудиторией будет актер и солист мюзиклов В. Мичман. На этой площадке свободных мест уже не осталось.
Желающим написать диктант в «Букводоме» стоит поспешить, т.к. здесь вакантных место осталось менее 10.
Проверить грамотность можно и в удаленном формате, на сайте проекта есть регистрация на онлайн-диктант. Трансляции будут доступны в 8:00, 11:00 и 14:00 по московскому времени.
Фото: предоставлено пресс-службой проекта «Тотальный диктант».
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