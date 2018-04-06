В Сокольниках напишут «Тотальный диктант» на четырех площадках

Четыре площадки будет организовано в районе Сокольники для написания «Тотального диктанта». Проверить свою грамотность может любой желающий.

В библиотеке №76 им. М. Ю. Лермонтова сообщили, что сразу в двух филиалах учреждения жители района смогут принять участие в акции: на Шумкина, д.17/16 и на Барболина, 6. В отделении на Шумкина текст диктанта будет читать режиссер молодежного театра им. М. Ю. Лермонтова С. Андрийчук, в отделении на Барболина — сотрудник библиотеки, поэт и член Союза журналистов Ирина Денисова

Также жители района смогут написать «Тотальный диктант» в «Букводоме» парка «Сокольники».

Обращаем внимание на то, что для участия в образовательной акции нужно зарегистрироваться на сайте проекта totaldict.ru.

Четвертой площадкой для написания диктанта в Сокольниках станет Современный музей каллиграфии. Здесь работать с аудиторией будет актер и солист мюзиклов В. Мичман. На этой площадке свободных мест уже не осталось.

Желающим написать диктант в «Букводоме» стоит поспешить, т.к. здесь вакантных место осталось менее 10.

Проверить грамотность можно и в удаленном формате, на сайте проекта есть регистрация на онлайн-диктант. Трансляции будут доступны в 8:00, 11:00 и 14:00 по московскому времени.

Фото: предоставлено пресс-службой проекта «Тотальный диктант».