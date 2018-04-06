Школу юных каратистов Волгограда выставили на улицу

Чиновники выгнали на улицу детскую секцию киокусинкай-карате в Дзержинском районе Волгограда из патриотического центра, где поколения юных спортсменов занимались больше десяти лет. Родители детей считают: администрации оказалось выгоднее и легче сдать спортзал на улице Республиканской коммерсантам, чем поддерживать детский спорт.

Последняя тренировка юных спортсменов в центре патриотического воспитания

Пока у ребят прошла последняя тренировка в зале центра патриотического воспитания «Виктория». Для следующей тренировки искать место придется самим родителям и тренеру. В волгоградской Федерации киокусинкай сообщили, что в городском бюджете больше нет денег на содержание помещения, и поэтому юных каратистов попросили на выход.

Президент Федерации киокусинкай в Волгограде намерен вернуть зал для своих воспитанников

— Из департамента муниципального имущества нас предупредили, чтобы с начала недели мы прекратили занятия, — рассказывает президент федерации киокусинкай в Волгораде Сергей Колесников . — В помещении, где я десять лет занимался с детьми начали демонтировать оборудование: скрутили все светильники, сняли зеркало. Нам пришлось экстренно искать новый зал. Пока нашли в Жилгородке место неподалёку в подростковом центре 21-й век. Видимо, аренда государственных объектов более дешева для предпринимателей, да и муниципалитет готов на всё ради денег.

Новый зал для занятий будет на несколько квадратных метров меньше

Родители юных каратистов были даже готовы взять коммунальные расходы на себя, но такого предложения от департамента имущества не поступало.

Родителям придется доплачивать за аренду нового зала из своего кармана

— Видите, как городские власти заботятся о подрастающем поколении? — возмущается родительница Юлия Васильева. — Нет денег у бедной администрации на воду и электричество, да и бог с ними. Мы сами будем платить, лишь бы дети занимались. Стоимость занятий составляет 1300 рублей в месяц. Моя восьмилетняя дочь три раза в неделю сюда ходит. Мы из Советского района в Жилгородок ездим, потому что школа очень хорошая. Пусть новое помещение будет недалеко, но зал там значительно меньше.

Спортивное оборудование из одного зала уже вывезли

— Вот до чего мы дожили, — добавляет мама другого юного спортсмена, Валентина Князева. — Я уже молчу о том, что в Советском Союзе хоть в десять секций записывайся, и везде бесплатно. Лишь бы ходить успевал. Понимаем, что время другое. Тренер не от государства зарплату получает. Мы не против ежемесячной оплаты, но неужели аптека важнее? Их тут четыре штуки на одном пятачке.

Пока в помещение не заехали арендаторы, у представителей Федерации киокусинкай остается надежда на то, чтобы его отстоять.

Сергей Колесников также тренирует детей в ФОКе Дзержинского района

— Нам хотелось бы узнать насколько все это законно, — говорит Сергей Колесников. — Может кто-то из чиновников втихую казённое имущество решил сдавать, чтобы денег на нём заработать? Хотим выставить эту проблему на общее обозрение. Соберем родительский комитет, будем писать в администрацию президента России . Следует понимать, что моя работа как тренера — заниматься оздоровлением нации. Моё сознание направлено на то, что нужно заниматься спортом, чтобы потом не пришлось ходить по всяким частным аптекам, которую тут якобы хотят открыть. Но, увы, у представителей власти иное мировоззрение.

V1.ru отправил обращение в департамент муниципального имущества, но ситуацию с помещением пока не прокомментировали. В мэрии сообщили, что развёрнутый ответ по помещению Центра патриотического воспитания «Виктория» дадут не раньше понедельника 9 апреля.

За маленьких спортсменов, подающих большие надежды, никто не заступается