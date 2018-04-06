В Екатеринбурге установят огромный памятник погибшим силовикам

Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области. Где именно его поставят, пока неясно — с местом ещё определяются. Решают, будет это парк XXII Партсъезда или Шарташский лесопарк (там недавно выбрали директора).

ФСБ, ФСИН, МЧС и — Мемориал будет посвящен сотрудникам МВД прокуратуры , погибшим при исполнении долга в борьбе с преступностью и терроризмом, — пояснили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Памятник создадут по проекту Александра Самвела. Памятник состоит из бронзовой скульптуры Архангела Михаила , считающегося небесным покровителем всех воинов и защитников Отечества. Главная скульптура будет окружена шестью стелами, на которых будут написаны имена погибших героев. Стелы будут сделаны в виде кремлевских стен, ночью они будут освещаться цветами российского флага.

— В центре архитектурно-скульптурной композиции расположится гранитный пьедестал в виде шестиступенчатого холма, на котором, в свою очередь, будет размещен постамент, — добавили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

В разговоре с Е1.RU член Союза художников России и международной Ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО Александр Самвел отметил, что это не будет местом скорби. По его проекту создан мемориал «Солдатам правопорядка» в Челябинске.