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В центре соцобслуживания на Зеленодольской поговорили о здоровье
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В центре соцобслуживания на Зеленодольской поговорили о здоровье 

Управа Рязанского района 27 минут назад
Фото: Управа Рязанского района
Сотрудники одной из библиотек Рязанского провели для гостей районного центра социального обслуживания беседу на тему «Здоровье — всему голова, и нет его дороже». Об этом рассказал представитель центра соцобслуживания.
— Гости встречи поучаствовали в викторине и посмотрели фрагменты документального фильма «Вся правда о здоровье», позволившие взглянуть на собственное здоровье с разных сторон. А напоследок участникам мероприятия было показано видео с полезными и простыми упражнениями на каждый день для улучшения мозгового кровообращения, — отметил представитель центра.
Напомним, что центр социального обслуживания населения Рязанского района расположен по адресу улица Зеленодольская, 4. (мю)
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