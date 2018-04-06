В центре соцобслуживания на Зеленодольской поговорили о здоровье

Сотрудники одной из библиотек Рязанского провели для гостей районного центра социального обслуживания беседу на тему «Здоровье — всему голова, и нет его дороже». Об этом рассказал представитель центра соцобслуживания.

— Гости встречи поучаствовали в викторине и посмотрели фрагменты документального фильма «Вся правда о здоровье», позволившие взглянуть на собственное здоровье с разных сторон. А напоследок участникам мероприятия было показано видео с полезными и простыми упражнениями на каждый день для улучшения мозгового кровообращения, — отметил представитель центра.

Напомним, что центр социального обслуживания населения Рязанского района расположен по адресу улица Зеленодольская, 4. (мю)