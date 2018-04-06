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Марина Абрамович пропустит через себя миллион вольт
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Марина Абрамович пропустит через себя миллион вольт 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Wonderzine
Художница Марина Абрамович анонсировала перформанс, который она устроит в Королевской академии художеств в Великобритании. Об этом сообщает The Times.
Для шоу Абрамович пропустит через себя миллион вольт для того, чтобы погасить свечу с расстояния одного метра, лишь указывая на нее пальцем.
Перформанс запланирован на 2020 год. Электрошокер для шоу создаст компания Factum Arte.
«Если вы правильным образом заряжены, то поток электричества, исходящий из ваших пальцев, погасит свечу в метре от вас», — объяснил основатель Factum Arte Адам Лоу.
Он добавил, что многие другие перформансы Абрамович гораздо опаснее предстоящего.
Художница также представит стол из стеклянных слез и фонтан в форме ее собственного тела, из которого будет биться кровь.
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