Воспитатель губкинского «Светлячка» стала лучшей среди коллег 

В Муравленко подвели итоги окружного конкурса педагогического мастерства в номинации «Воспитатель года Ямала 2018».
Абсолютной победительницей стала воспитатель детского сада «Светлячок» Ульяна Адлер из Губкинского. Именно там в следующем году пройдет очередной региональный этап конкурса. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила главный специалист отдела регионального развития окружного департамента образования Татьяна Шевяхова.
Победителями конкурса также стали воспитатель детского сада «Мальвина» Ирина Ильинова из Нового Уренгоя и Ольга Курганова из ноябрьского детского сада «Колобок».
Напомним, конкурс «Воспитатель года Ямала 2018» проходил в Муравленко с 1 по 5 апреля. В нем приняли участие 11 лучших работников дошкольного образования округа: 8 воспитателей, 2 педагога-психолога и инструктор по физической культуре. Они проявили себя в различных испытаниях: педагогическом мероприятии с детьми, мастер-классе, публичной лекции и ток-шоу «Профессиональный разговор». Конкурсанты посетили мастер-класс победителя прошлого года Екатерины Богородской, а также участвовали в мастер-классе и публичной лекции победителя конкурса «Воспитатель года России» 2015 года Натальи Одинцовой из Санкт-Петербурга. Окружной конкурс педагогического мастерства впервые прошел на Ямале в 1994 году.