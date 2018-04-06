Воспитатель губкинского «Светлячка» стала лучшей среди коллег

В Муравленко подвели итоги окружного конкурса педагогического мастерства в номинации «Воспитатель года Ямала 2018».

Абсолютной победительницей стала воспитатель детского сада «Светлячок» Ульяна Адлер из Губкинского. Именно там в следующем году пройдет очередной региональный этап конкурса. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила главный специалист отдела регионального развития окружного департамента образования Татьяна Шевяхова.

Победителями конкурса также стали воспитатель детского сада «Мальвина» Ирина Ильинова из Нового Уренгоя и Ольга Курганова из ноябрьского детского сада «Колобок».