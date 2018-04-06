«Дом от влюбленного купца». Ростовчанка создала открытки к ЧМ по футболу

Донская столица готовится принимать чемпионат мира по футболу, и в обустраиваемой фанзоне мундиаля для болельщиков будет приготовлено много приятных сюрпризов.

Один из них — изящные открытки и сувениры с видами донской столицы, разработанные ростовской художницей Ириной Мотыкальской.

Ожившие полотна

Днём она решает множество проблем. Шутка ли, ведущий инженер производственного отдела в крупной компании, которой приходится держать в голове кучу нормативных документов и правил, контролировать проекты от первых шагов и до завершающего этапа.

А вот свободное время Ирина проводит с кистью или карандашом в руках. Любимая тема: старый Ростов. Художница спешит запечатлеть на холсте или бумаге исчезающую красоту города. Несколько выставок её работ прошли с огромным успехом.

«Год назад в соцсетях на меня вышло российское издательство, которое совместно с « Почтой России » готовило проект открыток «Виды городов России». Меня попросили отобрать для него три работы, — рассказывает Ирина Евгеньевна, — но посмотрев все присланные акварели, взяли в печать сразу восемь!»

Выпущенный набор открыток разошёлся мгновенно. Вечерние, озарённые мягким солнечным светом и пронизываемые ветрами улицы Ростова, самобытные городские дворики — всё это будто ожило на плотных прямоугольниках картона.

Ирине стали писать из самых отдалённых уголков области с просьбами подсказать, где можно приобрести и другие её работы. Модным стало направление «посткроссинг» — люди обмениваются и коллекционируют открытки с видами разных городов.

Открытка для бразильца

Недавно Ирине позвонили из издательства: «Хотим видеть ваши работы в конкурсе для оформления и распространения в фанзонах чемпионата мира по футболу. Срок исполнения эскизов — две недели. Главное требование — не использовать уже утверждённую FIFA символику».

«Я растерялась. Времени совершенно не было. Днём — напряжённый график работы, по вечерам — внучка. Не поверите, де­лала эскизы в свой обеденный перерыв, сдала за два дня до окончания конкурса».

Вскоре пришло сообщение, что четыре работы Ирины отобраны, с ней заключили договор.

Теперь болельщики со всего мира увезут с собой открытки, значки и другие сувениры с видами исторических уголков донской столицы.

Среди них — первый многоэтажный доходный дом (ул. Б. Садовая/пр. Семашко) с башней и морским коньком на шпиле.

В его архитектуре гармонично сочетаются элементы разных стилей. Фасад выполнен в пышном барокко, рисунок башенки на фронтоне позаимствован из готики, есть и элементы классицизма. В годы Великой Отечественной войны крыша здания пострадала, но в 1949 году дом восстановили.

Ещё одно любимое место ростовчан и Ирины — особняк театральной дивы Маргариты Черновой (ул. Б. Садовая 27/47). Этот дом с грациозной башенкой, мощными атлантами и вазонами на фасаде в 1899 году выстроил для актрисы безумно влюблённый купец Парамонов.

Помимо этих зданий на сувенирах для болельщиков изображены старинные дома (пересечение ул. Б. Садовой и пр. Кировского и ул. Семашко, 51).

Кто знает, может быть, открытка с ростовским особняком займёт достойное место где-нибудь в гостиной болельщика из Бразилии или над камином у исландского любителя футбола.