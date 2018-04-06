Снаряды любви: феномен аниме «Девушки и танки»

Когда чаепитие на поле боя — это норма.

5 апреля в российских кинотеатрах стартовал показ полнометражного аниме Girls und Panzer: Final Chapter («Девушки и танки: Последняя глава»). В России франшиза не слишком известна — если вы не интересуетесь японской анимацией, то могли узнать про неё разве что благодаря вирусному ролику с песней «Катюша», которую исполнили милые русские танкистки. К сожалению, многих потенциальных зрителей это аниме отпугивает своим причудливым сеттингом и сюжетом. Его не понимают и часто судят по обложке. Однако «Девушки и танки» интереснее и лучше, чем кажется на первый взгляд.

Показ нового фильма в России — важное и неординарное событие для отечественного проката, пусть с самой картиной и не всё так однозначно. Рассказываем, почему серия Girls und Panzer так популярна в Японии и чем она может заинтересовать обычного зрителя.

События серии «Девушки и танки» разворачиваются примерно в наше время, хотя сам мир не слишком напоминает привычный. Во-первых, все элитные женские школы расположены на «школоносцах» — гигантских авианосцах, у которых на месте лётной палубы построен город.

Школьные корабли существуют с древности, но массовое распространение они получили после Второй мировой войны. Школоносцы созданы для того, чтобы приспособить учащихся к интернациональному обществу, развить в них новые таланты, воспитать дух и привить самостоятельность.

В мире Girls und Panzer существует более 20 женских школ из разных уголков света. Самое большое судно принадлежит школе Сандерс из США (длина корабля — 10 километров), тогда как самое маленькое — французам из школы Сюркуф (около 4 километров). Постройка и обслуживание школоносцев повлияли на рост промышленности во многих странах мира.

Все известны школоносцы

Второе важное отличие от нашего мира — во вселенной «Девушек и танков» существует боевое искусство «сэнся-до», что с японского переводится как «танководство». На протяжении 70 лет оно закаляло характер молодых девушек, воспитывало в них изысканность, вежливость, достоинство и храбрость.

Изучая танководство, ты учишься быть женщиной. Горячей и твёрдой, как броня. Притягательной, как грохот гусениц. Страстной, но верной, как башенное орудие. Овладев танководством, ты сможешь стать любящей женой, хорошей матерью и преуспеть во всех делах. Когда в здоровом теле — здоровый дух, бесчисленное число мужчин падёт к твоим ногам. Изучай танководство, чтобы стать здоровой и красивой.

Танководство — это спортивные сражения на танках. Школы устраивают между собой товарищеские турниры и гостевые бои, а все международные чемпионаты организовывает «Всемирная ассоциация танководства». Сражения разделены на две спортивные дисциплины: битва на уничтожение (победить все танки противника) и битва за флаг (победить танк со специальным флагом).

Этот спорт абсолютно безопасен, так как в сражениях используют специальные снаряды. Они не могут пробить броню, а существенное повреждение лишь отключит управление танком и выведет машину из боя. За всю историю танководства никто из участников не погибал и не получал серьёзных травм.

Сражение за флаг

В битвах разрешено участвовать танкам, произведённым до 15 августа 1945 года, то есть до капитуляции Японии во Второй мировой войне. Исключение — недоделанные во время войны прототипы и проекты, которые были в разработке в 1945 году, но выпущены только в послевоенные годы (примерно до 1951-го).

Каждой школе разрешено использовать танки разных стран. В японской команде из Оорай, например, есть немецкие, французские и британские танки.

Танк «Маус» не успел поучаствовать в сражениях Второй мировой войны. Теперь его используют в качестве грозного оружия в женском спорте

Завязка у сериала незамысловата. Старшеклассница Нисудзуми Михо переводится в старшую школу Оорай. Михо принадлежит к богатой и почитаемой семье Нисудзуми, где женщины занимались танководством с юного возраста. Однако девушка отказывается от семейных традиций и переводится в обычную женскую школу, в которой нет кружка танководства. В Оорай она находит новых подруг и мирно проводит школьные будни.

Всё меняется после того, как студенческий совет школы решает открыть клуб танководства для участия в грядущем мировом турнире. Михо тут же предлагают должность командира, так как из всех учащихся лишь у неё есть реальный боевой опыт. Сначала она отказывается, но вскоре соглашается — на кону ведь судьба Оорай. Министерство образования хочет закрыть школу из-за малого притока новых учеников и низкого рейтинга, так что победа на турнире — единственный способ поправить репутацию заведения и спасти его.

Танки школы Оорай

«Девушки и танки» не пытается казаться сложной и неординарной работой. Опытные поклонники японской анимации назовут тайтл «очередным моэ» и будут по-своему правы. Моэ — это обобщённый термин, который часто применяют в отношение милых и забавных девушек, а также различных фетишей и типажей характера. Чем больше в «моэ-аниме» милых персонажей, тем оно популярнее.

В Girls und Panzer авторы решили выкрутить всё на максимум — в сериале больше пятидесяти различных старшеклассниц. «Милые девушки делают милые вещи» — отличная характеристика для серии.

Охарактеризовать жанр можно ещё проще — это спортивное аниме с элементами комедии и военной драмы. Герои участвуют в соревнованиях и побеждают, благодаря упорству, взаимовыручке и силе дружбы. Вполне стандартная формула.

Но предсказуемость здесь не вредит сюжету, ведь основное внимание уделили не достижению результата, а хитроумным и продуманным тактикам. Без клише и традиционных для аниме «роялей в кустах» не обошлось, но за героев всё равно переживаешь в трудные минуты.

Половина сражений в аниме проходят на узких улицах

Частая ошибка — ждать от Girls und Panzer закрученый сюжет и правдоподобные бои. Это просто бессмысленно. Здесь под бравые марши девушки дрифтуют на танках и выполняют какие-то немыслимые пируэты, а бронетехника передвигается со скоростью легкого автомобиля и далеко летает при прыжке с трамплина. Танкистки жалуются на «отбитую попу» и украшают танки плюшевыми игрушками и подушечками. Да и о каком реализме может идти речь — во вселенной «Девушек и танков» существуют авианосцы размером с маленький подмосковный городок.

Вся суть Girls und Panzer

Главное очарование сериала — в мелочах и многочисленных отсылках. Аниме создавалось с прицелом на японскую аудиторию «милитари-отаку» — фанатов военной техники, истории, огнестрельного оружия и страйкбола. Если человек увлекается военным делом и историей, то просмотр сериала доставит ему массу удовольствия — в разговорах танкистки упоминают различных военачальников и важнейшие исторические сражения.

В сериале уйма тонкого юмора и познавательной информации про достоинства и недостатки определённых боевых машин — от толщины брони до ходовых характеристик. Во франшизе Girls und Panzer даже есть документальный мини-сериал с главным «танководом» Оорай Акиямой Юкари. В короткометражках она подробно и с восхищением рассказывает о танках различных стран.

Эпизод «Танкового уголка Юкари» про советские танки

Сюже Girls und Panzer, да и визуальная составляющая — чистая постиронии. Сразу и не поймешь, где шутка, а где создатели серьёзны. Особое место занимает стёб над национальными стереотипами различных стран. Например, танкистки из российской команды «Правда» танцуют гопак у костра в заснеженной тундре, пьют безалкогольную водку и поют русские народные песни.

Команда «Правды» в национальных костюмах

Россия в сериале представлена бескрайними просторами, где постоянно холодно, темно и идёт снег. Самое милое, что подано это не как «клюква», а как стёб над ней же. Командир Катюша, например, страдает «комплексом Наполеона» и постоянно грозиться «закатать» всех в начинку для пирожков. При этом она очень добра и как маленький ребёнок засыпает под колыбельную.

Заснеженная Россия и бравые русские танкистки

У итальянской школы «Анцио» есть свой персональный «дуче», а в сражениях ученицы одеты в форму «чернорубашечников» фашистской партии Италии. Итальянки любят поесть, поспать, легко обидчивы и живут как одна семья. Все танкистки носят прозвища в честь национальных блюд и напитков Италии (например, карпаччо, пепперони, амаретто).

Полевая кухня итальянок

Аналогично поступили с командой британской Школы святой Глорианы. Англичанки соблюдают строгий этикет, общаются в аристократической манере и не расстаются с чаем даже во время боя. Прозвища девушек — названия сортов чая (ассам, дарджлинг, эрл грей).

Чаепитие в танке

Финки любят париться в бане, а их командир играет на гуслях даже в танке. Американки заносчивы и импульсивны, в свободное время с удовольствием едят хот-доги и гамбургеры. Француженок высмеивают за студенческие забастовки, напыщенность и сильное классовое расслоение в обществе. Список можно продолжать долго.

Американская команда

Без самоиронии не обошлось. Команды из школы «Чи-Ха-Тан» — собирательный образ недостатков пехоты императорской армии Японии. Отвратительные устаревшие танки, высокопарный империализм, раздутые на пустом месте идеалы, тяга к «камикадзе» и малахольные командующие. Типичная «команда-неудачник», которую пускают в расход в начале каждого сражения. Создатели Girls und Panzer высмеивают не только другие страны, но и историю собственной нации.

Во франшизе «Девушки и танки» на данный есть один 12 серийный сериал, один полнометражный фильм и одна короткометражка. За семь неполных лет серия превратилась в коммерчески успешный продукт, по которому до сих пор выходят музыкальные альбомы, видеоигры, артбуки, энциклопедии и манга. На японском сайте Pixiv поклонники ежедневно выкладывают десятки собственных фан-артов.

Игра Girls und Panzer: Dream Tank Match на PlayStation 4 Интересно, что Оорай — реальный поселок городского типа в префектуре Ибараки. После выхода Girls und Panzer тысячи фанатов ринулись в паломничество по достопримечательностям и улицам из аниме — так всего за полгода непримечательный японский посёлок превратился в один из центров культуры отаку в стране. Ежегодно власти города зарабатывают миллиарды йен на туризме.

Поезда и автобусы в Оорай украшены персонажами из аниме. Танкисток можно увидеть на каждой улице, а хозяева различных магазинов и заведений стараются завлечь гостей эксклюзивными сладостями, открытками и прочими мелкими сувенирами. В местных ночных барах подают тематические коктейли и закуски.

Подробный туристический гид по городу Оорай

В городе проходят ежегодные встречи фанатов и фестивали. Автобусы стройными рядами везут десятки тысяч японцев из Токио и других крупных городов в Оорай. Владельцы автомобилей в стиле «иташа» (виниловые наклейки на авто с аниме-персонажами) шеренгами выстраиваются в городе у различных достопримечательностей из сериала.

В Оорай ездит специальное такси

Слёт фанатов «иташа» в 2017 году

Впрочем, популярность франшизы вышла далеко за пределы Оорай, его магазинчиков и круга фанатов. Например, в 2014 году Japan Post продавала юбилейные марки с девушками, а японский Красный Крест мотивировал молодых фанатов сдать кровь в специализированных медицинских центрах. За литр крови каждому фанату дарили сувениры с героинями аниме.

Марки и донорский постер

Девочки из Оорай рекламировали новейший автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV на выставке Tokyo Motor Show 2013.

Но самая интересная коллаборация произошла c белорусской компанией Wargaming — анимационная студия и разработчик многопользовательских игр объединились для совместной рекламы Worlds of Tanks в Японии. На старте игры все пользователи получили эксклюзивные скины на танки и аудиопакеты с голосами танкисток. Инструкцию для начинающих игроков стилизовали под мангу.

Официальные моды

Спустя полгода после запуска игры на японских серверах World of Tanks числилось около 20 тысяч активных пользователей. Большая часть — фанаты Girls und Panzer.

Героинь аниме использовали в рекламе World of Tanks и World of Tanks Blitz

Широкий прокат фильма «Девушки и танки» в России — экстраординарное событие, смелый поступок и одновременно безумная авантюра. До этого российский прокат ограничивался лишь шедеврами студии Ghibli, да фильмами Макото Синкая.

Wargaming поддержали российский прокат и выпустили специальный мод с героинями игры, который уже доступен в Mod Hub. Но у прокатчика все равно большие опасения насчёт успеха фильма в России.

Кинотеатры будут пристально следить за первыми днями проката «Девушек и танков», и сборы могут сказаться на стартующем через пару недель прокате «Укрась прощальное утро цветами обещания» как в положительную, так и в отрицательную сторону. Тут ни в чём нельзя быть уверенным и прогнозировать что-то сложно. А для консервативных кинотеатров — тем более. Если в четверг и пятницу никто не придёт, то некоторые из них могут запаниковать, да и перекроить расписание (не в нашу пользу) уже к выходным. И вот этого мы хотим меньше всего.

Опасения не беспочвенны. Главная проблема кроется не в специфичности франшизы, а в самом фильме. Лишь на нескольких постерах пишут «Девушки и танки: Финальная глава — Часть 1». На сайтах по заказу билетов и в трейлерах просто указывают — «Девушки и танки». Создаётся впечатление, будто прокатчик умышленно скрывает информацию, чтобы не испугать обычного зрителя надписями «Финал» и «Часть 1».

Изображение с официального сайта

Ситуацию немного спасает небольшое интро перед фильмом, рассказывающее новому зрителю о мире франшизы, танководстве и центральных персонажах. Рассказчик, который вводит зрителя в курс дела, говорит голосом Ильи Лагутенко — российского рок-музыканта, лидера группы «Мумий Тролль».

Интро

К счастью, «Последняя глава» не требует от зрителя досконального знания предыдущих фильмов и сериала. Есть милые девушки на танках, есть очередной мировой турнир. На своём пути героини встретят новых друзей и сразятся с очередной командой — это всё, что нужно знать перед походом в кинотеатр.

Безумные француженки — главные противники в фильме

И всё бы ничего, будь это полноценный полнометражный фильм, а не хитро замаскированный кусочек сериала. В какой-то момент создатели аниме решили сменить формат и вместо второго сезона выпустить шесть короткометражных фильмов по 47 минут каждый. По телевидению их крутить не будут, так что фанатам придётся идти в кино — прибыль, соответственно, выше.

47 минут — это два эпизода в обычном телевизионном аниме. Если длительность фильма умножить на шесть, то мы получим хронометраж 12-серийного сериала. Впрочем, сами создатели и не скрывают это, ведь в «Последней главе» есть обычная сериальная заставка. Фильм обрывается на самом интересном месте, будто очередной эпизод сериала, а не как часть эпопеи. В «Последней главе» просто нет вменяемой концовки.

Французские танки

Для Японии это не новый формат. Например, аниме Mobile Suit Gundam: The Origin тоже разбили на шесть эпизодов и показывали в японских кинотеатрах с 2015 по 2018 год. Продолжения «Девушки и танки: Последняя глава» будут выходить вплоть до 2021 года. Прокатчик уже не раз писал, что собирается показать все фильмы в России, но стоит ли это делать?

Есть шанс, что большинство российских зрителей, знакомых с аниме лишь по работам Миядзаки и Синкая, такой формат просто не поймут и выйдут из кинотеатра через 50 минут после начала сеанса с ощущением, что их обманули и показали что-то сумбурное и незавершённое. К тому же, кинотеатры не снизили цены на билеты, несмотря на уменьшенный хронометраж. В Москве билеты стоят столько же, сколько и на обычные фильмы — от 300 до 450 рублей в дневное или вечернее время.

Новый танк команды Оорай — Mark IV времён Первой мировой войны

Возникает вопрос: кому смотреть этот фильм? Обычному зрителю стоит идти либо после знакомства с сериалом, либо с чётким намерением посмотреть его после выхода из кинотеатра. В остальном — это фильм для фанатов первоисточника и больших любителей аниме. Именно эту аудиторию сейчас всячески зазывают в кино через аниме-магазины и новостные аниме-паблики во «ВКонтакте».

От успеха нового фильма зависит судьба и популярность дальнейших продолжений. Если кусок сериала под названием «Последняя глава» провалится в российском прокате, то не ясно, повезут ли к нам следующие фильмы. Впрочем, свою популярность франшиза «Девушки и танки» уже заслужила. В России у неё есть скромный, но очень преданный круг фанатов, которые с удовольствием коротают вечера в World of Tanks с модами по Girls und Panzer.

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