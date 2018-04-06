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На Южном Урале стартовала акция «Здоровый апрель»
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На Южном Урале стартовала акция «Здоровый апрель» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Челябинская область присоединилась к акции «Здоровый апрель», сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального минздрава.
Всемирный день здоровья отметят южноуральцы в субботу, 7 апреля. На протяжении месяца в регионе будут проходить спортивные мероприятия, круглые столы и занятия в школах, направленные на обсуждение составляющих здорового образа жизни.
«В 2018 голу Всемирный день здоровья посвящён тематике всеобщего охвата услугами здравоохранения и проводится под девизом «Здоровье для всех». Цель праздника — привлечь внимание к вопросам рисков для здоровья населения и предпринять меры по их устранению», — отмечают в минздраве.
Акция объединит не только врачей, но и движение волонтёров-медиков. А течение апреля в образовательных организациях пройдут специальные лекции о здоровом образе жизни, брейн-ринги для учащихся, а также спортивные состязания и флешмобы.
Отметим, что в мае на площади Революции в Челябинске начнёт работу профилактическая площадка «Территория здоровья», на которой все желающие смогут пройти целый ряд обследований и получить консультации врачей.
Кстати, ситуация по гриппу и ОРВИ в Челябинской области остаётся предэпидемическоской.
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