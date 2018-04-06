Супергерой в рясе. РПЦ выпустила первый в России православный комикс

Комиксы с супергероями и снятые по ним фильмы становятся в России все популярнее. Вот и Церковь решила не отставать и влиться в мейнстрим. Выборгская епархия выпустила первый в России православный комикс — он называется «Техника духовной безопасности». В качестве супергероя на страницах издания предстает не какой-нибудь «марвеловский» Железный Человек или Звездный Лорд, а священник. SPB.AIF.RU узнал, о чем рассказывается в первом номере комикса, и как священнослужители работали над новым форматом.

Представители РПЦ всегда подчеркивали, что хотят привлечь к Церкви подрастающие поколения. Вот только заинтересовать молодежь, не так просто. По мнению священнослужителей, у многих молодых людей в силу различных предубеждений складывается неправильное представление о Церкви, и они стараются держать в стороне от религии и всего, что с ней связано. Как же просто и доступно рассказать молодежи о церковных канонах? Настоятель храма Иоанна Кронштадсткого, протоиерей Артемий Литвинов, придумал, как это можно сделать. Священнослужитель подал Выборгской епархии идею издать первый в России православный комикс.

«При работе с молодежью Церковь должна учитывать разную степень воцерквленности, — считает сам священнослужитель. — Важно найти такую форму проповеди, которая будет актуальна для человека в зависимости от его возраста и рода занятий».

Мысль протоиерея сочли интересной, и вскоре работа над комиксом закипела. Новое издание назвали «Техникой духовной безопасности». Выход первого номера приурочен к одному из главных христианских праздников — Пасхе.

Дресс-код в храме

В первом выпуске рассказывается о церковном дресс-коде. Текст для комикса написал сам протоиерей Артемий Литвинов, а иллюстрации нарисовали студенты Академии Художеств — Елизавета Фролова Иван Андреев . Правда, самому священнослужителю не нравится слово «комикс» — уж слишком оно отдает иностранщиной и несерьезностью. Новый формат он просит называть «иллюстрированным пособием для молодежи», но по сути издание остается все тем же комиксом — состоящим из картинок, с диалогами в «пузырях», и, конечно, с супергероем — но о нем чуть позже.

По сюжету комикса, двое старшеклассников — мальчик и девочка — собираются пойти в кино. Мама девочки просит ребят по дороге зайти в церковь и поставить свечку за здоровье больной бабушки. Перед входом в храм школьники начинают сомневаться, пустят ли их внутрь, ведь ребята одеты совершенно по-летнему.

В церковь школьников не пускают, и в тот день они так и не ставят свечку. А потом в комиксе появляется тот самый супергерой — священнослужитель в рясе. Он приходит на урок в школу и объясняет ученикам, как правильно одеваться для посещения храма, и как поставить свечку за здоровье своих родных.

Среди прочего священник развеивает расхожий миф о том, что женщины обязательно должны покрывать голову в храме. Оказывается, это уже давно не так, и представительницы слабого пола могут входить в церковь без платка — но в приличной и аккуратной одежде.

«Ношение женщинами головного убора — социально-бытовая норма древности, — написано на страницах выпуска. — Многими людьми этот обычай воспринимается как один из символов «консерватизма» Церкви, то есть верности отеческим преданиям. Сегодня, как и всегда, Церковь принимает под свой покров всех людей, какими бы вкусами и предпочтениями они не руководствовались в выборе рода занятий, внешнего вида, в частности одежды, прически и других проявлений жизни — лишь бы это было прилично и опрятно».

Каждому подростку — по комиксу

Спонсоров для выпуска комикса у епархии пока нет, и первый номер был издан своими силами, в количестве 1 тысячи экземпляров. Комиксы будут бесплатно раздавать подросткам и молодежи. По словам представителей Выборгской епархии, пока что издание вызвало только положительные эмоции у тех, кто с ним ознакомился.

Ну а сейчас священнослужители уже начинают готовиться к выпуску новых номеров «Техники духовной безопасности». Они будут посвящены темам Крещения, воцерквления молодых людей и вопросам веры.