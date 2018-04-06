Мединский считает, что «Табакерка» с приходом Машкова обретет второе дыхание 

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глава Минкультуры Владимир Мединский уверен, что под руководством Владимира Машкова «Табакерка» получит второе дыхание. «Я приветствую это решение [о назначении Машкова], я уверен, что „Табакерка“ с приходом туда Владимира Машкова, человека удивительной и поразительной энергетики, обретет второе дыхание», — заявил он журналистам.
Мединский рассказал, что Минкультуры и правительство Москвы сделало Владимиру Машкову предложение возглавить «Табакерку» несколько недель назад. Изначально Машков планировал дождаться истечения 40-дневного срока со дня смерти Олега Табакова. «Но театр — это живой организм, нельзя, чтобы он оставался без определенности в части руководителя, и решили в результате, что официально коллективу [Машков] будет представлен сегодня и начнет работать с сегодняшнего дня», — подчеркнул министр.