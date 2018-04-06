Ещё
Мединский считает, что «Табакерка» с приходом Машкова обретет второе дыхание
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мединский считает, что «Табакерка» с приходом Машкова обретет второе дыхание 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глава Минкультуры Владимир Мединский уверен, что под руководством Владимира Машкова «Табакерка» получит второе дыхание. «Я приветствую это решение [о назначении Машкова], я уверен, что „Табакерка“ с приходом туда Владимира Машкова, человека удивительной и поразительной энергетики, обретет второе дыхание», — заявил он журналистам.
Мединский рассказал, что Минкультуры и правительство Москвы сделало Владимиру Машкову предложение возглавить «Табакерку» несколько недель назад. Изначально Машков планировал дождаться истечения 40-дневного срока со дня смерти Олега Табакова. «Но театр — это живой организм, нельзя, чтобы он оставался без определенности в части руководителя, и решили в результате, что официально коллективу [Машков] будет представлен сегодня и начнет работать с сегодняшнего дня», — подчеркнул министр.
ТАСС: последние новости
Жюри VII Забайкальского международного кинофестиваля возглавит Вадим Абдрашитов СМИ: утерянная 200 лет назад картина Джона Констебла ушла с молотка за $462 тыс. Минкультуры Подмосковья прогнозирует рост числа посетителей кинопоказов в парках на 23%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: какой вы пассажир метро?3
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием98
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение