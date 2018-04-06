Зеленоградские предприятия примут участие в выставке «ЭкспоЭлектроника-2018»

С 17 по 19 апреля АО «Ангстрем» и ПАО «Микрон» Зеленограда примут участие в 21-й Международной выставке электронных компонентов, модулей и комплектующих «ЭкспоЭлектроника 2018».

На стенде АО «Ангстрем» будут представлены более двух десятков новых изделий направления БМК, силовой электроники, схем памяти, схем логики, АЦП и оптоэлектроники специального и промышленного назначения. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия Зеленограда.

«Ангстрем» ежегодно принимает участие в крупнейшей в России и Восточной Европе выставке электронных компонентов и технологического оборудования, проходящей в Москве с 1998 года.

Одной из новинок экспозиции компании «Ангстрем» на выставке «Экспоэлектроника-2018» станет целое семейство радиационно-стойких широкополосных прецизионных операционных усилителей (ОУ) серии 1494, которая пришла на смену операционных усилителей типа 140УД. ОУ серии 1494 предназначены для применения в аппаратуре с низким уровнем шумов, скоростных систем сбора и обработки данных, а также широкополосных измерительных системах.

Также на стенде «Ангстрем» будет представлен широкий перечень силовых транзисторов, разработанных в 2017 году в рамках ОКР «Сила-И8». В ходе него были разработаны 95 типов мощных быстродействующих n— и p— канальных МОП (метал-оксид-полупроводник) транзисторов в металлопластмассовых и герметичных металлокерамических корпусах, которые заменили почти 3000 импортных аналогов. Транзисторы выполнены по трем технологиям: LOW CHARGE, TRENCH и LOW CHARGE Space. Область применения новых транзисторов настолько широка, что позволяет говорить о масштабной замене иностранной ЭКБ: системы автоматики, системы управления электронных приводов, драйверы, коммутаторы, источники питания.

Еще одним изделием силовой электроники, которая будет представлена на стенде «Ангстрем», станет IGBT-драйвер МУ-12/150. Двухканальное драйверное ядро МУ-12/150 предназначено для управления IGBT модулями мощностью до 600А/1200В или 450A/1700В. Драйвер является функциональным аналогом драйвера 2SC0108T фирмы «Power Integrations».

Вниманию потребителей будет представлен новый ряд радиационно-стойких компараторов серии 1454. Микросхемы предназначены для быстрого преобразования дифференциальной разности напряжений и используются в аппаратуре обработки сигналов. Быстродействующие компараторы напряжения выполнены в двух металлокерамических корпусах — Н02.8-1В и 402.16-33. Микросхемы являются функциональной заменой ряда иностранных аналогов.

В рамках программы импортозамещения потребителям также будет представлена серия интегральных схем серии 5524, реализованная на стойком к радиации быстродействующем базовом матричном кристалле. Это позволяет использовать микросхемы в производстве аппаратуры космического назначения. Прямым аналогом этой линейки изделий АО «Ангстрем» является серия 54 (H) LVC.

В ряду новинок также будет представлена продукция в пластиковых корпусах, производство которых было запущено в 2017 году. Пластик, используемый для изготовления корпуса, отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к условиям работы интегральных схем с надлежащим уровнем качества и надежности, в том числе и для аппаратуры специального назначения. Так, диапазон рабочих температур варьируется от -60°С до +125°С. Использование пластика в изготовлении микросхем позволяет снизить их вес и конечную стоимость.

«Ангстрем» ежегодно запускает в серийное производство не менее 50 новых типов интегральных схем, микропроцессоров и транзисторов промышленного и специального назначения. За последние три года было обновлено порядка 20% продукции предприятия из 2000 наименований.

— Приглашаем вас посетить наш стенд 17-19 апреля 2018 года по адресу: Москва, 65-66 км МКАД, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 14, стенд С119, — рассказали на предприятии.

ПАО «Микрон» также представит на отраслевой выставке свою продукцию, решения и возможности, в том числе разработки в области информационной безопасности и оптимизации бизнес-процессов и контроля контрафакта.

В рамках выставки «Микрон» проведет семинар для клиентов предприятия и другие мероприятия для партнеров и СМИ. Экспозиция «Микрона» расположится в павильоне 3, 14-й зал.